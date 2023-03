Milano, quando Sala diceva: la destra enfatizza il problema sicurezza per motivi elettorali… (video)

Il video risale a un anno fa. Ed è piuttosto imbarazzante per il sindaco di Milano Beppe Sala, alle prese con gli accoltellamenti di un nordafricano alla stazione centrale, un marocchino irregolare. Il bilancio è allarmante: sei feriti. Un problema che ha avuto anche il sindaco Gualtieri di recente con l’accoltellamento a Termini di una viaggiatrice israeliana. Il video di Sala risale al febbraio del 2022 quando si era verificato a Milano uno scippo particolarmente odioso ai danni di una novantenne. Non solo, ma l’anno si era aperto con le violenze sessuali in piazza Duomo ai danni di ragazze che stavano festeggiando. La destra aveva chiesto di prendere provvedimenti per garantire più sicurezza ai milanesi, esortando il sindaco Sala a prendersi le sue responsabilità.

E quest’ultimo aveva replicato con un video che, rivisto oggi, ha una sua tragica comicità. La destra – accusava all’epoca Sala – strumentalizza il problema sicurezza. Quindi, era il sottotesto, non è vero nulla. Milano è una città sicura. E mostrava un grafico con l’andamento degli omicidi che erano in netto calo. Come se nella sfera della sicurezza rientrassero solo gli omicidi volontari…

Era seguito, a luglio, un appello di Chiara Ferragni, allarmata per il crescere della violenza a Milano. la Ferragni si rivolgeva proprio a Sala: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Dev’essere stato un brusco risveglio per Sala, dopo un anno, scoprire che il tema della sicurezza è purtroppo reale nella sua città e che non si può più nascondere la polvere sotto il tappeto o accusare la destra di cavalcare la paura. Bisogna tentare, almeno tentare, di ricostruire un clima di serenità in una città dove si delinque liberamente. In pieno pomeriggio. Con due feriti gravissimi in codice rosso.

“Ciò che è accaduto ieri sera alla stazione di Milano impone innanzitutto che il sindaco Sala si impegni attivamente sul tema della sicurezza della città. E collabori meglio con le forze dell’ordine”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Spero che nessuno abbia l’impudicizia di invocare seminfermità mentali per questo signore. Che ha tentato di rapinare diverse persone in poco tempo. C’è una situazione di insicurezza nelle grandi città che si trascina da anni e che il governo sta affrontando implementando la dotazione organica delle forze dell’ordine”.