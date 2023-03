L’ultimo svarione Lgbt, lo street artist Andrea Villa arruola il lato B dei Bronzi di Riace: “Italy is gay”

Anche i Bronzi di Riace sono finiti arruolati alla causa Lgbt: a Torino lo street artist Andrea Villa ha infatti realizzato e affisso dei manifesti che li ritraggono di spalle, con il lato B in primo piano e la scritta “Italy is gay”. Villa ha spiegato la trovata sui suoi social, producendosi in una disanima storico-artistica piuttosto avventurosa e non scevra da un certo effetto boomerang anche dal punto di vista del contrasto alle discriminazioni.

Lo street artist Andrea Villa arruola i Bronzi di Riace: “Italy is gay”

“L’Italia – ha spiegato l’artista su Instagram – è un paese che deve alla cultura omosessuale tantissimo: molti artisti e creativi italiani erano o sono gay. Inoltre – ha aggiunto – i bronzi di Riace rappresentano il simbolo dell’arte italiana, ma sono anche molto omoerotici, e rappresentano la dominante cultura omosessuale nel mondo classico. Spero che l’Italia diventi un’icona gay, al contrario di come la vogliono fare diventare con leggi conservatrici e retrograde”.

Montaruli: “Non sanno più a cosa aggrapparsi per fare polemica”

“La cultura e la bravura delle persone non sono una questione di orientamento sessuale e chi lo pensa rischia di legittimare le odiose discriminazioni che ci sono state e ci sono, non certo per la lotta all’utero in affitto”, ha fatto notare la deputata torinese di FdI, Augusta Montaruli, sottolineando al giornale.it che “usare i bronzi di Riace per fare polemica contro il centrodestra è l’ultima perla di chi non sa più a cosa aggrapparsi pur di polemizzare”. “L’unica cosa retrograda che si legge – ha concluso Montaruli – sono le parole dell’autore”.