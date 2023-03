Ladre rom, il sondaggio di “Striscia” umilia il Pd: il 99% degli interpellati contro la Romano che le difende (video)

Ladre rom, il sondaggio di Striscia la Notizia umilia definitivamente la sinistra milanese. Il Pd buonista a corrente alternata, schierato in difesa delle borseggiatrici rom quotidianamente in azione. E il partito della consigliera comunale dem a Palazzo Marino, Monica Romano, che si è scagliata contro «la violenza» di chi filma ladri e reati, stanati da coraggiosi cittadini: testimonianze che media e social rilanciano a ritmo serrato, per denunciare un fenomeno drammaticamente costante. Una situazione che ha animato le polemiche esplose dopo la criminalizzazione di chi attenta alla privacy delle borsaiole, e un dibattito infuocato sui social. Una discussione che il tg satirico di Canale 5 ha contribuito a lanciare, e che ha seguito e governato con la ormai celeberrima inchiesta a puntate dell’inviato Valerio Staffelli. E su cui, ancora ieri sera, Striscia è tornata con un sondaggio dal risultato plebiscitario. Ma procediamo con ordine.

Ladre rom, dal sondaggio di Striscia la Notizia legnata al Pd

Dunque, dopo i servizi dell’inviato di Striscia la Notizia. E dopo la disputa scatenata dalla discesa in campo della consigliera dem Romano, il tg satirico del Biscione – che da tempo conduce una seguitissima battaglia mediatica contro scippatori e borseggiatrici – ha interpellato il proprio pubblico per capire cosa ne pensasse. O meglio, più precisamente: la striscia del pre-serale di Canale 5 si è rivolta ai telespettatori chiedendo di prendere posizione sulla disputa in corso, stabilendo così chiaramente chi abbia ragione, agli occhi dell’opinione pubblica chi abbia ragione tra la consigliera comunale Pd e Rocco Tanica, il tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese, in acuto dissenso con l’esponente dem. I due sulla vexata questio hanno rispettivamente dichiarato: la prima, che «quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza».

L’indagine di “Striscia” finisce 99 a 1 contro la consigliera dem Romano

Scatenando il commento al vetriolo del secondo, che poi via social ha sentenziato: «Grazie a Monica Romano per questa grandiosa str*nzata». Così, a polemica ancora in corso, nelle scorse ore Striscia la Notizia ha divulgato l’esito dell’indagine. Ebbene, il 99% dei votanti – questo il risultato finale – ha bocciato la posizione della sinistra. Una posizione non solo non condivisa, ma chiaramente contraria alla sensibilità comune. Insomma, al netto del valore di rappresentatività che questo sondaggio può palesare, resta il fatto che, ancora una volta, il Pd non perde occasione di approfondire il solco che lo separa socialmente e politicamente, dai bisogni primari e dai problemi legati alla sicurezza, che affliggono la quotidianità dei cittadini. Contribuenti onesti vessati da borseggiatrici e piccoli criminali che hanno trasformato mezzi pubblici e aree di Milano in zone franche da incubo.

Sotto, da Twitter il video del servizio sul sondaggio sulle ladre rom e le dichiarazioni della consigliera Pd a Palazzo Marino, Monica Romano