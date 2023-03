Addio a Ivano Marescotti, burbero perfetto del cinema italiano: i suoi ruoli da Benigni a Zalone (video)

È morto a Ravenna l’attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni e da qualche giorno era ricoverato all’ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.

Ivano Marescotti era un attore di talento che aveva saputo caratterizzare in modo impeccabile i suoi ruoli da comprimario, accanto a grandi attori in film molto celebri. Indimenticabili i suoi ruoli da spalla burbera con Roberto Benigni in Johnny Stecchino e Il Mostro a Checco Zalone in Cado dalle nubi e Che bella giornata, a Aldo Giovanni e Giacomo in La leggenda di Al John e Jack.

In carriera ha interpretato oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott (recitando in Hannibal), Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer, Gabriele Muccino (A Casa tutti bene).

Proprio lui, orgogliosamente di sinistra, ironia della sorte, aveva legato la popolarità a ruoli che lo avevano fatto conoscere come il suocero leghista, nel film Cado dalle nubi e il colonnello dei carabinieri in Che bella giornata.

La sua attivita’ cinematografica gli ha fruttato 6 candidature al Nastro d’argento, che ha vinto nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio ‘Assicurazione sulla vita’ di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Tra gli ultimi film ‘Bar Giuseppe’ di Giulio Base. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi esclusivamente, come ha annunciato su Facebook, al Teatro Accademia Marescotti, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna[con 15-20 allievi.

Ivano Marescotti e la gratitudine per Giorgio Albertazzi

«Giorgio Albertazzi mi ha preso dalla “merda” in cui nuotavo – raccontò nel 2020 a Gianfranco Gramola per interviste romane – e mi ha installato in un contesto professionale, per cui ho preso il via proprio da lì. Mi prese in un suo spettacolo in maniera insperata e mi disse anche delle cose molto carine, molto gentili. Poi feci una tournée con lui per mesi e mesi, ho potuto intanto assestarmi economicamente e poi entrare in quel mondo che ancora non mi aveva escluso».

Ivano Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente.