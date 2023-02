Ora ci si mette anche Calenda: Meloni semifascista. Poi fa marcia indietro: volevo dire altro

Anche Carlo Calenda ci mette del suo per infiammare i toni, e ciò dopo avere rimproverato gli esponenti di FdI cui aveva rivolto l’accusa di inasprire la polemica politica in modo “vergognoso”. Ecco però che lui stesso si lascia andare a considerazioni sguaiate e offensive nei confronti della premier Giorgia Meloni. E lo fa nel corso di una manifestazione elettorale a Milano.

«Cara Meloni – dice Calenda – ti proponiamo questo: non toccare la Presidenza della Repubblica, che è l’unica cosa che funziona in questo Paese. Senza Presidente della Repubblica va a farsi benedire l’unità nazionale: E che io lo debba spiegare a una nazionalista semifascista è deprimente».

E dopo aver definito Meloni “semifascista” ha continuato il suo attacco: «Via i busti e un po’ di nazionalismo. I tempi della storia oggi sono diversi».

Poco dopo fa marcia indietro su twitter. “Meloni nazionalista semifascista? No. Ho detto una cosa molto diversa. Se manco nazionalisti semifascisti riconoscono il valore della cultura patria siamo messi malissimo. Era una battuta evidentemente”, twitta Calenda. Un’arrampicata sugli specchi che più di un utente social gli fa notare a commento del suo tweet.

vicecapogruppo di FdI alla Camera, replica così al leader di Azione: “Carlo Calenda che definisce nazionalista e semi fascista Giorgia Meloni dovrebbe leggere il Times, che incorona il nostro premier come leader più popolare e credibile d’Europa. Prendiamo atto delle sue scuse dopo una pessima caduta di stile probabilmente causata dalla continua ascesa di consensi per la nostra leader. A volte bisognerebbe respirare dieci secondi e aspettare di parlare, prima di esibirsi in dichiarazioni sconnesse dalla realtà”.