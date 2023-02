Il Times elogia la Meloni: “Dopo 100 giorni di governo è il leader più popolare d’Europa”

Il 2 gennaio 2020 l’aveva gia’ inserita, unica italiana tra i “venti volti che potrebbero plasmare il mondo”. Oggi il quotidiano inglese The Times dedica un articolo a Giorgia Meloni, nell’edizione on line in homepage.

“La definivano un pericolo, ora è il leader più popolare dell’Ue”

Lo fa a firma di Peter Conradi, per raccontare come, mentre a ottobre scorso, in coincidenza al suo insediamento, l’Europa si chiedeva se costuisse un pericolo, ora il premier italiano sia diventato il leader piu’ popolare del vecchio continente.

‘Called a danger, now Giorgia Meloni is EU’s most popular leader’, e’ il titolo dell’articolo che ripercorre questi primi mesi al governo della 46enne presidente del Consiglio dei ministri.

Il Times sulla Meloni: “Ha saputo gestire i rapporti con gli alleati”

“C’erano stati timori sul fatto che i politici del suo partito, FdI, fossero troppo apertamente nostalgici dei giorni di Benito Mussolini – si legge nel pezzo -erano stati previsti scontri con l’Ue e i mercati finanziari in merito ai suoi piani economici. Critici speculavano su quanto a lungo la giovane leader con poca esperienza di governo potesse tenere insieme una coalizione di tre partiti che include i suoi piu’ grandi rivali. Eppure Giorgia Meloni e’ uscita dai primi 100 giorni di governo come il leader piu’ popolare dell’Ue”.

“La chiave del suo successo – si legge ancora – suggeriscono gli analisti, è stata l’abilita’ con cui ha saputo gestire i rapporti con l’ex primo ministro Berlusconi, leader di Forza Italia, e Salvini, capo della Lega. I loro partiti, una volta potenti, hanno dovuto accontentarsi dell’esser soci di minoranza nel suo governo dopo che FdI a settembre ha preso il 26% delle preferenze dal precedente 4% del 2028.

Il Times è pubblicato dalla Times Newspapers Limited, controllata da News International società del gruppo News Corp di proprietà dell’australiano Rupert Murdoch. Il quotidiano si colloca nell’area moderata, vicina al partito conservatore.