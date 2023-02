Milanese ferito a Termini: i 3 magrebini hanno precedenti. A processo l’accoltellatore polacco

Si è svolto uno degli interrogatori di convalida per i tre magrebini arrestati per l’accoltellamento di un 46enne milanese davanti Stazione Termini. Gli altri due interrogatori sono stati differiti.

Ai tre nordafricani, tra i 18 e i 40 anni, ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli, il pm Francesco Basentini contesta le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata.

Chi è il 46enne milanese accoltellato a Termini

Il 46enne milanese aggredito a Termini si chiama Arturo Luca Battisti (nella foto Ansa), è tuttora in condizioni gravi: è ricoverato all’Umberto I, in terapia intensiva e la prognosi rimane riservata. L’uomo sarebbe stato raggiunto da tre fendenti al torace.

La banda di magrebini è stata fermata poche ore dopo l’aggressione. I tre sono stati fermati poche ore dopo l’aggressione dalla polizia: ad incastrarli anche un video di una telecamera presente in zona che ha ripreso le fasi della drammatica rapina. I tre arrestati avevano numerosi precedenti penali che evidenziano come in Italia ci sia il problema di assicurare alla giustizia soggetti che hanno una elevata pericolosità sociale come in questo caso”. Lo dice all’Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

Il Siap: “I tre magrebini pregiudicati. Arrestiamo sempre gli stessi”

”Dobbiamo riflettere sulla inderogabile necessità di una giustizia penale che nel nostro Paese ha perso l’effetto deterrenza verso la commissione di reati e la sempre più concreta certezza di farla franca per chi commette reati che destano un forte senso d’insicurezza – ha aggiunto – Noi arrestiamo sempre le stesse persone che nella maggioranza dei casi vengono denunciate o ricevono condanne con pene sospese. La riforma Cartabia ha ampliato ancora di più le fattispecie delittuose in cui è necessaria la querela di parte rendendo sempre più complessa l’attività delle Forze di Polizia”.

Turista israeliana accoltellata a Termini: a processo Chomiak

Inizierà il 4 aprile il processo a carico di Aleksander Mateusz Chomiak, il giovane di 24 anni che il 31 dicembre scorso ha accoltellato alla stazione Termini di Roma una turista israeliana.

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto per il cittadino polacco il giudizio immediato. Il processo si svolgerà davanti ai giudici della settima sezione collegiale. Nei confronti dell’imputato il pm Attilio Pisana contesta i reati di tentato omicidio e porto di arma impropria. Chomiak venne fermato alcuni giorni dopo l’aggressione nella stazione di Milano.