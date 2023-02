Salvini: «Mille assunzioni per rendere le stazioni e i treni più sicuri. E stop ai bivacchi»

«In questi 100 giorni sto e stiamo lavorando perché le stazioni siano più sicure. Ho presentato con Fs un piano di assunzioni di mille uomini e donne che facciano sicurezza nelle stazioni e sui treni entro i prossimi anni». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, prima a Mattino 5, poi in conferenza stampa. «Già in questi giorni stanno aumentando controlli, arresti ed espulsioni di clandestini e recupero di droga». Poi ha aggiunto: «Sicuramente prendere il treno non può essere un’avventura e su questo stiamo lavorando con un piano di assunzioni di vigilantes che si vanno ad aggiungere ai controlli di polizia e carabinieri ed esercito all’esterno delle stazioni».

Salvini: «Le stazioni sono il biglietto da visita delle città»

Le stazioni dei treni, ha detto in conferenza stampa a Termini, sono «il biglietto da visita della città. Roma sarà sede del Giubileo e mi auguro dell’expo 2030, non puoi avere 5 stelle di lusso e bivacchi nella migliore delle ipotesi». L’iniziativa assume un significato particolare perché la situazione nell’area Termini continua a precipitare. Troppi gli episodi di violenza. «Chi indossa una divisa va rispettato, il capotreno va rispettato. I tornelli della stazione metropolitana non sono una nuova specialità olimpica in cui prevale chi salta più in alto».

«Il biglietto non è un hobby»

«Si vedono, anche sui social ormai, fenomeni che non fanno ridere, anzi dovrebbero fare riflettete», ha aggiunto Salvini. «Magari ci ragioneremo con Fs quando verrà messo a terra tutto lo sforzo che state compiendo, spiegando che pagare il biglietto non è un hobby ma un dovere per pagare il servizio. Quindi – ha detto ancora – anche in termini di educazione, di prevenzione e di sanzione occorre essere puntuali». Secondo il ministro, serve «maggiore educazione» da diffondere attraverso il codice della strada. «Ovviamente bisogna partire dai ragazzi di 12, 13, 15 anni con adulazione stradale ed adulazione civica».