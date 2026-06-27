Primarie campo largo, la Boschi gela Conte e s’arruffiana Elly: in caso di secondo turno il nostro voto andrà a Schlein

Foto: Ansa / Angelo Carconi (Maggio 2026)

Fazioni alla Festa dell'Unità

E vai con la campagna elettorale targata centrosinistra: le truppe si muovono in ordine sparso, ma tra alleanze e divieti, divergenze e punti d’incontro, la conquista del campo largo affila gli artigli dei pretendenti: tutti. Così, non passa inosservata l’operazione simpatia di Italia Viva nel perimetro del centrosinistra, che grazie a Maria Elena Boschi, si tinge di note di tatticismo esasperato. Nel mirino dei renziani centrata la Festa dell’Unità di Roma, palcoscenico ideale per tentare un riavvicinamento con la base del Partito Democratico e, contemporaneamente, lanciare un siluro all’asse tra Giuseppe Conte e i rosso-verdi.

Boschi parla alla Festa dell’Unità e strizza l’occhio al Pd

A guidare l’offensiva è Maria Elena Boschi, che non esita ad ammiccare e a lusingare la platea dem pur di blindare il posizionamento del proprio partito all’interno del cosiddetto campo largo (che sembra farsi sempre più stretto per diverse componenti di centrosinistra che ambiscono all’aggregazione pro-elettorale), respingendo ritrosie e veti di Movimento 5 Stelle e Avs. La capogruppo di Iv alla Camera, allora, mette subito in chiaro le regole d’ingaggio: nessuna intenzione di fare da spettatori passivi: la strategia di Iv prevede una presenza autonoma nella fase iniziale della competizione per la leadership.

Prima un candidato di Italia Viva…

«Per noi le primarie restano il metodo migliore per scegliere la leadership della coalizione, perché sono uno straordinario strumento di partecipazione e coinvolgimento. Se ci saranno, Italia Viva parteciperà con un proprio candidato o una propria candidata e sosterrà lealmente chi vincerà», scandisce la Boschi, rivendicando la centralità dello strumento democratico tirato da una parte all’altra.

Poi, in caso di secondo turno, “tra Conte e Schlein voteremo Elly”

Tuttavia, il vero affondo politico arriva subito dopo, con una vera e propria dichiarazione d’intenti asseverata di fronte alla platea della Festa dell’Unità di Roma, e in vista di un eventuale secondo turno, chiaramente calibrata per accattivarsi i favori del pubblico presente. «Lo abbiamo già detto con chiarezza: se dovesse esserci un secondo turno tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, il sostegno di Italia Viva andrebbe a Elly Schlein. Non credo che questa posizione possa sorprendere nessuno», aggiunge in calce l’esponente renziana, ufficializzando una preferenza netta che punta a isolare gli isolazionisti dei Cinque Stelle.

La Boschi gela Conte ma blandisce la platea dem

E alla fine della fiera – anzi: della Festa dell’Unità di Roma, dove la Boschi è intervenuta al dibattito dal titolo L’alternativa in Italia e nel Lazio, con Daniele Leodori, Filiberto Zaratti e Alfonso Colucci – il messaggio dell’onorevole di Iv si fa chiaro avvertimento indirizzato ai partner della coalizione. e, senza citarlo, espressamente diretto al leader del M5S, reduce dalle recenti freddezze (e freddure) sulla presenza di Renzi nell’alleanza. «Nessuno può permettersi di assumersi la responsabilità di dividere il centrosinistra e regalare altri anni di governo a Giorgia Meloni», ha concluso la deputata.

Il solito mantra che però, ancora una volta, più che il fronte compatto di un centrosinistra alternativo all’alleanza di governo, rivela tutte le crepe e i dissidi interni di quella che dovrebbe essere una coalizione d’opposizione compatta. Ma che, ancora una volta, anche le ultime dichiarazioni di guerra intestina dimostrano di non essere. Ancora.