Il Wall Street Journal incorona Giorgia Meloni: «Ha dato all’Italia il governo più stabile degli ultimi decenni»

Altra mazzata ai gufi

Brutte notizie per i gufi nostrani e internazionali: il Wall Street Journal celebra Giorgia Meloni con una lunga copertina: «Ha dato all’Italia il governo più stabile degli ultimi anni». Il quotidiano finanziario americano dedica quattro pagine alla premier, definendola una leader «combattiva ma pragmatica» e indicando il suo esecutivo come un’eccezione nell’Europa attraversata dall’instabilità politica. Riconosce alla leader di Fratelli d’Italia il merito di aver garantito all’Italia quella stabilità che per decenni è sembrata un miraggio.

Secondo il giornale statunitense, Meloni è riuscita a costruire una formula politica fondata su «un mix di combattività e pragmatismo», una combinazione che le ha consentito di consolidare il consenso interno e di accreditarsi sulla scena internazionale. Il quotidiano americano spiega anche perché Meloni riesce a mantenere il consenso mentre Macron, Starmer e la Germania attraversano una crisi politica.

«Il governo più stabile dal Dopoguerra»

Il confronto con gli altri grandi Paesi europei è uno degli aspetti più significativi dell’analisi. Il Wall Street Journal osserva che mentre Francia, Germania e Regno Unito attraversano profonde difficoltà politiche, «il governo di Meloni è sulla buona strada per durare più di tutti quelli succedutisi dalla caduta del regime fascista nel 1945». Una valutazione che fotografa un dato difficilmente contestabile: dopo anni di esecutivi brevi e maggioranze fragili, l’Italia rappresenta oggi un’eccezione nel panorama europeo.

«Non arretra quando difende l’Italia»

Il quotidiano americano insiste molto anche sul carattere della premier. A sintetizzarlo è Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia e storico collaboratore della leader: «Può essere molto gentile e calorosa, ma quando si tratta di difendere le sue convinzioni, la sua dignità o quella del suo Paese, non si tira indietro». E aggiunge: «È ragionevole, ma può essere anche dura se la si oltrepassa».

Una descrizione che il Wall Street Journal collega anche ai recenti attriti con Donald Trump, ricordando la risposta della premier dopo alcune dichiarazioni dell’ex presidente americano: «Né io né l’Italia mendichiamo mai», una replica che il giornale definisce emblematica del suo stile politico.

Dalla destra identitaria al profilo internazionale

L’articolo ripercorre l’intera parabola politica della presidente del Consiglio, dagli esordi nella destra giovanile fino alla guida del governo, evidenziando come abbia progressivamente affiancato ai temi identitari una linea definita «pro-Nato, filoamericana e fiscalmente prudente». Una trasformazione che, secondo il giornale americano, le ha consentito di ampliare il consenso mantenendo al tempo stesso il rapporto con il proprio elettorato.

Il Wall Street Journal sottolinea inoltre come Meloni abbia progressivamente attenuato le posizioni più euroscettiche, privilegiando una cooperazione con gli altri Stati membri soprattutto sul contrasto all’immigrazione clandestina.

L’Italia torna protagonista

La conclusione dell’analisi è significativa. Pur ricordando le sfide economiche ancora aperte e la necessità di riforme strutturali, il quotidiano americano riconosce che la stabilità dell’esecutivo rappresenta oggi uno degli elementi distintivi dell’Italia rispetto al resto d’Europa.

Per il Wall Street Journal il caso italiano rappresenta quindi un’anomalia positiva nel panorama europeo: mentre molti governi vacillano, quello guidato da Giorgia Meloni continua a essere indicato come un esempio di stabilità politica. E i gufi stanno a guardare.