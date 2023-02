I 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli: anche le Frecce tricolori gli renderanno omaggio

Sarà ricordato con un volo delle Frecce tricolori sulla sua Firenze Franco Zeffirelli, in occasione del centenario della nascita che ricorre domani. L’esibizione della pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare avverrà alle 10.30, ma sarà solo una delle numerose iniziative organizzate per la ricorrenza, che vedrà tra l’altro un concerto, l’intitolazione del Belvedere e l’annullo di un francobollo.

Per Franco Zeffirelli il volo delle Frecce tricolori e un annullo filatelico

La giornata inizierà alle ore 9,30 con la benedizione di padre Bernardo Gianni, abate della Basilica di San Miniato al Monte, al cimitero delle Porte Sante dove sono sepolte le spoglie di Franco Zeffirelli dal 2019. Alle ore 10 è prevista la cerimonia per l’intitolazione al regista del Belvedere di piazzale Michelangelo. È proprio da questa privilegiata postazione che sarà atteso il passaggio delle Frecce Tricolori sulla città, straordinario omaggio dell’Aeronautica Militare a Franco Zeffirelli, eccellenza italiana nel mondo.

La Fondazione apre la collezione al pubblico

Durante tutta la giornata, con l’unica eccezione di una pausa tra le 12 e le 15, sarà aperta e gratuita per tutti i residenti della città metropolitana la Collezione Zeffirelli, che si trova negli spazi della Fondazione omonima, che ha organizzato le celebrazioni insieme al Comune di Firenze e con il patrocinio anche del ministero della Cultura, della Regione Toscana e con la collaborazione dell’Aeronautica Militare, del ministero delle Imprese e del made in Italy e di Poste Italiane.

La mostra “Franco Zeffirelli tra arte, fede e politica”

Dopo la riapertura, negli spazi della Fondazione Zeffirelli sarà inoltre presentato il francobollo dedicato a Franco Zeffirelli e sarà effettuato l’annullo filatelico, omaggio del Mimit e di Poste Italiane al maestro. Alle ore 15, poi, sarà inaugurata la mostra filatelica “Franco Zeffirelli tra arte, fede e politica” a cura di Fabrizio Fabrini. A concludere, alle 17, in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Calabria e con il Coro Lirico Siciliano diretti dal maestro Filippo Arlia, reduce dal suo recente successo al Teatro alla Scala, si terrà il concerto omaggio “A Franco Zeffirelli”, all’interno della Sala Musica della Fondazione Zeffirelli, nel Complesso di San Firenze, offerto anch’esso gratuitamente previa prenotazione.

L’iniziativa di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Meyer

Ma le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, e non solo a Firenze. L’impegno profuso da Zeffirelli nella creazione di spettacoli d’opera lirica sarà ricordato nei maggiori teatri che hanno ospitato le sue produzioni, da Milano a Palermo, passando per Roma. Tra gli altri prossimi eventi previsti a Firenze c’è anche il concerto omaggio del tenore Massimo Giordano che si terrà nella Sala Musica della Fondazione Zeffirelli il 14 febbraio per la festa di San Valentino. Per volere dell’artista e del presidente della Fondazione Zeffirelli, Pippo Zeffirelli, il ricavato del concerto sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze grazie all’operazione “A San Valentino, regala un gesto d’amore”.