Exploit di FdI (43,3%) al Municipio VI Le Torri. Franco: “Numeri da record, premiato il nostro lungo lavoro”

Un risultato storico. Ancora un volta il Municipio VI Le Torri stupisce regalando al centrodestra e a Fratelli d’Italia consensi da capogiro. “L’esito del voto di domenica e lunedì è straordinario, superiore alle più rosee aspettative”, commenta Nicola Franco, presidente dell’unico municipio a guida centrodestra della Capitale. Combattivo, gran lavoratore, sempre in ascolto dei cittadini, una lunga militanza politica fin dai tempi del Msi, il minisindaco ripercorre i numeri di una vera e propria cavalcata.

Municipio VI, numeri da record per FdI (43,3%) e centrodestra (59,6%)

“Nell’ottobre 2021 – osserva soddisfatto – la coalizione ottenne al primo turno delle comunali il 42,3%. Lo scorso settembre il centrodestra prese il 50,6% (con Rampelli candidato al collegio per tutta la coalizione), oggi dopo meno di 5 mesi siamo 59.65. Con Fratelli d’Italia che svetta al 43,3%“.Inutile dire che si tratta del migliore risultato della Capitale. Ma ai record il minisindaco Nicola Franco è abituato. La sua forza sta nella squadra di assessori, consiglieri e collaboratori. Appassionati e motivati. “Le urne premiano il lavoro svolto in questo anno e mezzo di governo del municipio. Grazie all’impegno di maggioranza, presidente e Giunta. Al netto del forte astensionismo, che è un problema nazionale, i romani dimostrano di apprezzare la nostra politica del fare”, racconta Franco. Una lunga “gavetta” a destra. Prima militante del FdG, poi eletto nel 1993 nel Msi, è stato l’ultimo capogruppo missino, poi consigliere municipale di An per quattro consiliature e nel 2001 già candidato alla presidenza.

Franco: gli elettori hanno premiato il lavoro di questi anni

Gli esempi di buon governo, in una periferia romana devastata dal degrado e dalla criminalità, non mancano. “Stiamo chiudendo un intervento di un’opera pubblica con investimenti privati iniziata 17 anni fa. Ci sono voluti 6 presidenti, un commissario prefettizio e 29 passaggi amministrativi per portare a compimento la realizzazione di un grande parcheggio. Siamo al lavoro per intercettare finanziamenti privati per opere pubbliche. E le risposte arrivano”.

Quando si governa non è facile ottenere questi numeri

Sorride Nicola Franco, tre figlie, instancabile insieme alla moglie Giorgia, che lo accompagna da una vita ed è la prima fan del suo impegno politico e civile. “Quando si governa – conclude -non è facile ottenere questi numeri. Raggiungerli dall’opposizione è più facile. Con noi i cittadini hanno iniziato a percepire che una politica diversa esiste e si può fare. Noi rimaniamo comunque con i piedi per terra. Lusingati dalla fiducia che si è stata donata dal popolo delle Torri. Pronti a servire, sempre. Con passione a amore”.