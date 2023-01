Fiaccolata per la sicurezza a Tor Bella Monaca. Franco: “Non ci pieghiamo alla violenza e ai criminali”

Adesione massiccia alla fiaccolata per la sicurezza delle periferie a Tor Bella Monaca promossa dal Municipio Roma VI-Le Torri, guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. Il titolo della manifestazione è già un programma “Tor Bella Monaca non si piega”, si legge nella grafica diffusa sui social. Partenza via Santa Rita da Cascia, arrivo in via Domenico Parasacchi. Due scelte non casuali. Il primo luogo rappresenta la sede dell’aggressione a due carabinieri avvenuta il 5 gennaio, il secondo è la sede della caserma del quartiere.

Fiaccolata contro la criminalità a Tor Bella Monaca

In tanti sfilano con le fiaccole contro la criminalità formando un lungo serpentone che attraversa il VI municipio capitolino. È la risposta che Tor Bella Monaca, la società civile e le associazioni vogliono dare alla criminalità. Condannando con forza la violenza di giovedì scorso contro i due militari, intervenuti per sedare una lite tra fidanzati.

Nicola Franco: la nostra risposta all’aggressione dei due carabinieri

“Insieme a Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Più Bella, e a Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio regionale per la sicurezza, il nostro Municipio scende in strada con una fiaccolata”, così il presidente Nicola Franco annunciando l’evento su Facebook. “Abbiamo ritenuto indispensabile dare un segnale immediato e forte. L’immagine dei carabinieri aggrediti non è realistica per un territorio, come quello di Tor Bella Monaca, che da anni cerca il suo riscatto. Grazie alla costante azione delle forze sociali e culturali del territorio”, continua il presidente del municipio. Che si è appellato a tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni “per dare un segnale di solidarietà alle forze dell’ordine. Quotidianamente impegnate nel garantirci giustizia e sicurezza. E per combattere insieme le piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata”.

Ghera alla manifestazione in solidarietà alle forze dell’ordine

Tra i partecipanti alla fiaccolata, oltre al sindaco Gualtieri, anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, i parlamentari Maurizio Gasparri, Andrea De Priamo, Marco Scurria, il sottosegretario Wanda Ferro. Il capogruppo di FdI alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera e Roberta Angelilli. “Sono convinto che la mobilitazione del territorio in difesa della legalità e a sostegno delle forze dell’ordine sia la giusta risposta alla aggressione subita dalla pattuglia dei Carabinieri”, ha dichiarato Ghera.

Il municipio VI-Le Torri al fianco degli agenti contro i criminali

“Tor Bella Monaca non deve essere rappresentata come zona franca per la delinquenza. È questo il messaggio dei residenti che stasera testimoniano il loro impegno civile. Importante il lavoro del presidente Nicola Franco nel chiedere alla politica e ai responsabili dell’ordine pubblico maggiore attenzione per questo quadrante cittadino”, aggiunge il capogruppo di FdI alla Pisana. “So bene che la Regione Lazio non ha competenze dirette su questo tema. Ma è opportuno che le istituzioni collaborino per risolvere le problematiche di un territorio complesso come Tor Bella Monaca”.