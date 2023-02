Col monopattino a 100 km all’ora in tangenziale. Ai vigili ha detto: mi stavo annoiando (video)

“Sulla tangenziale di Asti, a 100 chilometri all’ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici”. Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando il video virale, pubblicato dal gruppo Welcome favelas di un rider in monopattino elettrico in tangenziale ad Asti.

“E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio – aggiunge Salvini – dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare”.

Secondo “Repubblica” il rider non è stato neanche multato

Un rider, 31 anni, contattato da Repubblica assicura di essere il ragazzo del monopattino: “Ma non stavo lavorando in quel momento, ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando – racconta -. Non avevo ordini da consegnare in quel momento, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo”.

I video che lo immortalano sono arrivati anche ai suoi amici, ma ha saputo della loro esistenza già prima quando, racconta, “mi hanno fermato gli agenti della polizia municipale nel tardo pomeriggio: hanno detto che la prossima volta mi sequestrano il mezzo”.

A 100 all’ora in monopattino: i controlli dove sono?

Il video è stato condiviso anche dalla pagina dell’Associazione Familiari Vittime della Strada: “Oltre che a sfoderare i peggiori epiteti nei confronti di chi, con tanta disinvoltura mette a repentaglio la propria vita e l’altrui, ci chiediamo: ma i controlli dove sono?”