Doglie in volo, donna partorisce su un volo Ita: l’equipaggio crea una sala parto nella cucina di bordo

La prima volta della Compagnia

Un evento straordinario ha segnato un volo diretto in Italia, trasformando un normale viaggio in una storia da romanzo a lieto fine. Dstinata a rimanere nella memoria della compagnia aerea. Una donna ha partorito un bambino sul volo Ita Airways AZ855 da Dakar a Roma il 30 aprile scorso: la donna è stata assistita dall’equipaggio e da due sanitari a bordo. Il neonato e la madre stanno bene, e l’evento è stato confermato come il primo parto avvenuto su un volo della compagnia ITA.

Primo parto su un volo Ita, il personale: piccola sala operatoria in cucina

Durante il volo una donna incinta di sette mesi ha dato alla luce un bambino prematuramente, circa un’ora dopo il decollo. Il parto è avvenuto a bordo dell’aeromobile, in condizioni gestite con tempestività ed efficienza. Immediato l’intervento dell’equipaggio, che ha garantito assistenza alla madre e al neonato: dimostrando prontezza e professionalità. Fondamentale la presenza a bordo di un’infermiera e di una dottoressa tra i passeggeri. “L’infermiera Anais, francese di Nizza, ci ha dato una grandissima mano. È stata lei che fisicamente ha preso e tirato fuori il bambino, un angelo sceso dal cielo. L’equipaggio è sempre stato a disposizione, siamo addestrati. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e che sapevamo di poter fare. Tutte le cassette mediche erano pronte all’uso. La natura ci ha molto aiutato, è andato tutto bene. Il bambino non ha pianto proprio subito quindi c’è stato un attimo di paura. Poi dopo quel pianto liberatorio c’è stato un applauso generale di tutto l’aereo”. A bordo è stata quindi allestita “una piccola sala operatoria” nella zona della cucina di bordo.

Il personale Ita: “Una carezza al cuore”

Secondo quanto comunicato dalla compagnia il bambino è in buone condizioni di salute, così come la madre. Si tratta del primo caso di nascita a bordo nella storia di ITA Airways, che ha accolto con entusiasmo l’evento. Una volta rientrati a Dakar, il piccolo Mohamed – che fa Alessandro di secondo nome in onore del comandante – e la sua mamma sono scesi dall’aereo in buona salute, accompagnati dalla sorella e la cugina della donna. “Noi siamo addestrati alle emergenze di bordo ma questa è l’ultima cosa che avremmo mai pensato di poter fare – ha aggiunto Rossini – Siamo partiti che eravamo in 155 e siamo riatterrati in 156. Una carezza al cuore, eventi che ci porteremo dentro per tutta la vita”.