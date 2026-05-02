Flotilla 2, finale già scritto: tra polemiche e diplomazia tutti a casa (quasi). Ma chi sono gli attivisti, e chi paga la vacanza?

Foto: ANSA / TONI ALBIR (31/ago/2025)

Il ritorno

Sbarco a Creta dopo il fermo in mare aperto, mentre due attivisti, Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, restano nelle mani di Israele per "sospetto terrorismo". Nel frattempo spunta il video della droga e dei preservativi trovati a bordo

C’eravamo già passati. Mare aperto, slogan al vento, missione “umanitaria” con telecamere accese e finale prevedibile. E infatti: replay. La nuova avventura della Global Sumud Flotilla si chiude come la precedente — con un abbordaggio, qualche polemica internazionale e un rientro organizzato all’ultimo minuto. Solo che, tra Creta e Gaza, resta una domanda sospesa come un salvagente dimenticato: chi paga il conto di questa crociera militante?

Sbarco a Creta e valigie pronte

Il grosso della compagnia — 175 attivisti — è stato gentilmente accompagnato fino al porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, grazie a una trattativa diplomatica degna di un tour operator in crisi. Italia e Germania si sono spese per evitare un viaggio più lungo verso Ashdod, convincendo Israele a una soluzione più rapida: sbarco, documenti, e tutti a casa. Sipario chiuso? Non proprio.

I due che non scendono mai dalla nave

Perché ogni crociera che si rispetti ha i suoi personaggi principali. E qui entrano in scena loro: Saif Abu Keshek e Thiago Ávila. Gli unici due che non hanno visto Creta se non sulla cartina. Il primo, palestinese con residenza a Barcellona, è da anni una presenza fissa nelle mobilitazioni pro-Gaza in Europa. Il secondo, brasiliano, ambientalista, influencer e veterano delle flottiglie, è uno che il mare lo conosce. Ma anche le polemiche. Vent’anni di attivismo, una leadership social consolidata e qualche tempesta personale: presunte accuse sessuali (respinte), commissioni etiche interne, e un certo talento nel finire sempre al centro della scena.

Israele li ha separati dal gruppo, Abu Keshek per sospetto «di affiliazione a un’organizzazione terroristica», Ávila per «attività illegali». Traduzione: mentre gli altri fanno check-in per il volo di ritorno, loro passano dalla sala interrogatori.

Crociera umanitaria o reality galleggiante?

E qui il racconto si fa… più mosso del mare. Perché tra video, accuse e smentite, la Flotilla sembra aver offerto un palinsesto più vario del previsto: musica al porto di partenza, social bollenti, dissidi interni, e immagini che — vere o presunte — mostrerebbero un clima meno da missione e più da villaggio turistico alternativo. Israele parla perfino di preservativi trovati a bordo. Gli attivisti gridano alla disinformazione. In mezzo, il pubblico globale che scrolla, commenta e si divide.

Nel dubbio, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha scelto la linea ironica: “Continueranno a guardare Gaza su YouTube”. Non esattamente un commento diplomatico, ma utile a dare l’idea.

Missione o provocazione?

Il punto politico resta. La flottiglia dichiarava di voler portare aiuti a Gaza, ma nei documenti ufficiali l’obiettivo principale era “rompere il blocco”. Non proprio la stessa cosa. E infatti le alternative — corridori umanitari, mediazioni internazionali, consegne garantite —sarebbero state ignorate. Un déjà vu che rafforza il sospetto: più che consegnare aiuti, si voleva consegnare immagini. Possibilmente virali.

E quindi: chi paga?

Alla fine, come sempre, gli attivisti tornano a casa, le cancellerie tirano un sospiro di sollievo, le polemiche restano online. Ma il conto? Navi, logistica, sicurezza, diplomazia, rimpatri?

Se è una missione umanitaria, qualcuno avrà finanziato. Se è una provocazione politica, qualcuno avrà investito. Se è uno spettacolo globale, qualcuno avrà incassato attenzione, visibilità, consenso. E gli altri? Gli altri tornano a terra, come dopo una vacanza andata male. Con il sole preso, qualche storia da raccontare… e quella sensazione familiare: stessa estate, stessa barca, stesso finale.