Abusi sulle suore, nuove accuse contro padre Rupnik: quando il gesuita predicava la castità (video)

L’ordine dei gesuiti ha reso note nuove accuse di “violenza psicologica, abuso di coscienza, abuso nell’ambito sessuale e affettivo, abuso spirituale” nei confronti di padre Ivan Rupnik, 68 anni, gesuita sloveno noto in tutto il mondo per i suoi mosaici. In particolare, in un passaggio della nota dei Gesuiti, si fa riferimento alle donne abusate dal gesuita fondatore del Centro di spiritualità Aletti.

“Molte di queste persone non hanno conoscenza le une delle altre e i fatti narrati riguardano periodi diversi (Comunità Loyola, persone singole che si dichiarano abusate in coscienza, spiritualmente, psicologicamente o molestate sessualmente durante personali esperienze di relazione con padre Rupnik, persone che hanno fatto parte del Centro Aletti). Perciò il grado di credibilità di quanto denunciato o testimoniato – scrivono i Gesuiti – sembra essere molto alto.I comportamenti di padre Rupnik denunciati hanno avuto luogo in diversi periodi – tra la metà degli anni ’80 al 2018 -. Il team ha proposto a padre Rupnik di poterlo incontrare al riguardo senza successo”.

A padre Rupnik, al momento, è stato vietato “qualunque esercizio artistico pubblico, in modo particolare nei confronti di strutture religiose (come ad es. chiese, istituzioni, oratori e cappelle, case di esercizi o spiritualità). Quindi, tali restrizioni si aggiungono a quelle già attualmente in vigore (divieto di qualunque attività ministeriale e sacramentale pubblica, divieto di comunicazione pubblica, divieto di uscire dalla Regione Lazio)”.

Nella nota, si sottolinea poi che la Compagnia di Gesù “ha il dovere di affrontare seriamente questi casi ed altri simili che si sono presentati e si presentano, a rispetto e tutela della verità e della giustizia per tutte le parti in causa”.

Contro padre Rupnik accuse di condotte perverse

Due suore, per anni vicine al gesuita sloveno, hanno iniziato a parlare. Hanno denunciato un clima di violenze sessuali in un convento di Lubiana. Padre Rupnik sarebbe andato a letto con decine di suore dello stesso convento. Il tutto, secondo l’accusa, nel silenzio dei suoi superiori.