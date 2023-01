Vittorio Feltri dedica un editoriale a Gianfranco Fini: “Bentornato in politica, nemico mio…”

E’ stato notato nelle ultime settimane un rinnovato protagonismo da parte di Gianfranco Fini. Lo si riteneva uscito di scena per le vicende legate alla casa di Montecarlo e invece eccolo tornare con la sua oratoria misurata ma pertinente prima in tv nella trasmissione di Lucia Annunziata (l’ultima comparsata verteva sul tema dell’autonomia differenziata) e poi a Napoli alla presentazione dell’ultimo libro dell’amico Enzo Raisi. Lui, ovviamente, si schermisce: «Non devo entrare in nessun partito, non ho tessere. Cerco di ragionare per dare contributi» dice.

Fini e la crisi della sinistra