Il selfie con i figli, poi la strage: chi è Shamar Elkins, l’assassino degli 8 bambini inseguiti e uccisi per strada

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Negli Usa

Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell’uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un’auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch’esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino.

La strage di bambini di Shamar Elkins

Secondo quanto riferito dall’ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, i bambini uccisi erano tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. La polizia ha identificato Shamar Elkins come l’autore della sparatoria e unico sospettato. Sette degli otto bambini uccisi erano suoi figli, ha dichiarato il portavoce della polizia Christopher Bordelon. Uno dei bambini era un cugino, secondo l’ufficio del medico legale. Si chama Shamar Elkins, ha 31 anni ed è un veterano dell’esercito.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità della Lousiana Elkins ha avuto una lite domestica con la sua ex fidanzata. La discussione è degenerata e lui ha aperto il fuoco contro di lei e sua sorella. Entrambe le donne sono state colpite alla testa. Ma sono sopravvissute: si tratta delle uniche vittime della strage ancora in vita. Dopodiché ha ucciso otto bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 14 anni. Tra le vittime c’erano i suoi figli, così come i figli della sua ex fidanzata e di sua sorella.

La polizia afferma che a un certo punto Elkins ha messo un neonato sul tetto di una casa prima di sparare alla madre. Ha anche inseguito un bambino di 9 anni per strada e gli ha sparato alla testa. Gli omicidi sono avvenuti in diverse abitazioni. In seguito, Elkins ha rubato un’auto e ha ingaggiato un inseguimento ad alta velocità con la polizia fino a Bossier City, dove si è suicidato.