Roma, ancora spari fuori da un locale: 38enne albanese fa fuoco contro ex moglie e cognato

Ancora spari a Roma, fuori da un locale. Ancora una volta gli spari esplodono dopo una lite che degenera e fa sfiorare la tragedia. Fortunatamente stavolta non c’è stato il morto, ma solo per un caso fortuito. Fatto sta che la Polizia di Stato ha fermato un 38enne di origine albanese per tentato omicidio. L’uomo ieri notte è andato con un complice in zona Ponte Milvio, fuori da un locale di Via Riano. E quando ha visto uscire la ex moglie, una donna italiana di 39 anni, in compagnia del cognato di lei, è iniziata una lite.

Roma, spari fuori da un locale: albanese mira su ex moglie e cognato

Il 38enne a quel punto ha preso una pistola dalla sua auto e, mirato ai due, gli ha sparato contro. Colpendo fortunatamente una vetrata di un ristorante in quel momento chiuso. Mancato il bersaglio, l’uomo e il suo complice sono fuggiti rapidamente, mentre la donna ha subito allertato le forze dell’ordine. I poliziotti, in poco tempo, hanno rintracciato il 38enne in una casa a Selva Candida. Dove l’uomo, al colmo del grottesco, ha provato a nascondersi nel tentativo di sfuggire agli agenti. I quali, dopo essere entrati dalla finestra, hanno stanato l’uomo nascosto dietro due ante chiuse.

Poi l’uomo, in fuga, si rifugia in casa e si nasconde in un armadio: arrestato

Il 38enne, che risulta già arrestato nel 2021 per maltrattamenti all’ex, e per aver danneggiato l’auto del cognato di lei, è stato sottoposto a fermo di pg. Pe lui i magistrati del pool antiviolenza della Procura di Roma hanno chiesto la convalida al gip. Mentre, secondo quanto riferisce l’Adnkronos sul caso, l’uomo che era in compagnia dell’albanese 38enne autore della sparatoria fuori da un locale di Ponte Milvio, risulta indagato in stato di libertà per favoreggiamento.