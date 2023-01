Regione Lazio, ecco i candidati di FdI a Roma. Trancassini: «Restituiamo la Pisana ai cittadini»

Ci sono gli uscenti, che garantiscono l’esperienza. E ci sono i candidati che per la prima volta si affacciano alla sfida della Regione Lazio. Tutti, però, sono stati scelti da FdI perché hanno «una storia da raccontare, esperienze professionali, competenze e un legame con la propria comunità» che è la prima garanzia di poter essere davvero rappresentativi dei cittadini. È stato Paolo Trancassini, coordinatore regionale del partito, a spiegare, in una conferenza stampa, che lo spirito che ha animato le scelte di FdI va oltre l’appuntamento elettorale del 12 e 13 febbraio. Si tratta di un passaggio, ha chiarito, di «normalizzazione della politica», dopo anni in cui «bastava un click o avere un volto noto» per essere candidati, eletti e magari andare anche a fare il ministro.

Trancassini: «La Regione Lazio tornerà a occuparsi di temi e cittadini, non degli “amici”»

Di “volti noti” nella lista dei candidati di FdI nei collegi di Roma e Provincia per la Pisana in realtà ce ne sono diversi. Ma lo sono per i cittadini a cui si presentano, non per il mainstream. C’è la pattuglia degli uscenti, fra i quali il veterano è Giancarlo Righini; c’è Roberta Angelilli, il cui impegno in politica è iniziato da giovanissima e che è stata, tra l’altro, vicepresidente del Parlamento europeo; si sono l’ammiraglio Nicola De Felice, il cui titolo è sufficiente a definirne l’impegno al servizio dello Stato, Laura Santarelli, che da oltre vent’anni si occupa di insegnare e divulgare la Lis, la lingua italiana dei segni, e Fabio De Lillo, farmacista e punto di riferimento per quel mondo, che ha già rappresentato nelle istituzioni. Ci sono medici, avvocati, imprenditori del turismo, storici militanti e dirigenti di partito. Una lista di 32 persone il cui bagaglio rappresenta la prima garanzia del fatto che «la Regione Lazio – ha chiarito Trancassini – finalmente tornerà a occuparsi dei temi, a rispondere ai territori, ai sindaci, ai cittadini e non più agli amici, come avvenuto con le giunte Zingaretti».

«Credibilità, competenza, affidabilità»: i criteri delle scelte di FdI

Persone che, come ha sottolineato il coordinatore romano del partito Massimo Milani, hanno deciso di mettersi in gioco per il territorio e che FdI ha scelto perché «hanno dimostrato nella loro vita credibilità, affidabilità e competenza». Hanno il compito, ha aggiunto il coordinatore provinciale Marco Silvestroni, di contribuire a dimostrare che «FdI è il primo partito anche nel Lazio», supportando la corsa del candidato alla presidenza Francesco Rocca, a sua volta scelto perché «autorevole, capace, che sa di cosa sta parlando» e la cui competenza specifica sulla sanità, maturata negli anni alla guida della Croce rossa italiana e internazionale, è particolarmente necessaria alla Regione Lazio.

Rampelli: «I nostri candidati hanno il compito di riscattare la Regione»

C’è però anche un altro compito assegnato a questi candidati, sul quale non a caso a richiamarli è stato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: «Voi dovete essere gli alfieri della rinascita democratica, della partecipazione». Perché queste regionali portano con sé anche un ulteriore ritorno alla normalità: il voto in due giornate, fortemente voluto dal governo e giusto ieri ratificato dal Parlamento. «Uno Stato che crede nel gioco democratico fa di tutto per indurre i cittadini al voto, non per scoraggiarli», ha ricordato Rampelli, avvertendo sul fatto che in una chiamata alle urne che non è un election day il rischio astensionismo aumenta. «I nostri candidati – ha spiegato il vicepresidente della Camera – hanno il compito di riscattare la Regione Lazio dallo stato di inedia in cui si trova, ma anche quello di restituirle quella rappresentatività che si raggiunge con una importante partecipazione al gioco democratico».

Chi sono i candidati di FdI alla Regione Lazio nel collegio di Roma e Provincia

Roberta Angelilli; Antonio Aurigemma; Emiliano Bacchi; Marco Bertucci; Antonella Brandonisio; Flavio Cera; Monica Ciccolini; Laura Corrotti; Nicola De Felice; Fabio De Lillo; Francesca De Vito; Federica Falchetti; Daniela Folliero; Gianfranco Gatti; Fabrizio Ghera; Micol Grasselli; Lamberto Iacobelli; Pier Luigi Iacovone; Maria Chiara Iannarelli; Edelvais Ludovici; Emanuela Mari; Massimiliano Maselli; Vincenzo Napolitano; Romina Nicoletti; Edy Palazzi; Erika Pasini; Giancarlo Righini; Marika Rotondi; Laura Santarelli; Rocco Sofi; Francesco Summaria; Antonfrancesco Venturini.