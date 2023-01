Orrore a Parigi: bimba di tre anni ritrovata morta dentro la lavatrice. A scoprire il corpo è stato il padre

Una bambina di tre anni è stata trovata senza vita all’interno di una lavatrice a Parigi, in Francia. Lo ha reso noto la procura della capitale francese che ha aperto un’inchiesta per ”cercare di individuare le cause del decesso”. Come spiega l’emittente Bfmtv, è stato il padre della vittima a ritrovare la bambina nella lavatrice, che era spenta, dopo diverse ore di ricerche che hanno coinvolto tutta la famiglia della piccola.

La bimba non mostrava segni di percosse

”A prima vista la bambina non mostrava segni di percosse”, ha detto a Bfmtv una fonte della polizia a condizione di anonimato. I soccorsi giunti sul luogo del ritrovamento non sono riusciti a rianimare la bambina. Stando alle prime informazioni il decesso potrebbe essere avvenuto per soffocamento, ma sarà l’autopsia, come dicono fonti della polizia, a chiarire esattamente le cause della morte della piccola.

In casa c’erano cinque figli

Il fatto è accaduto nel XX arrondissement. Così lo ha ricostruito il sito Le Parisien. Secondo le dichiarazioni del padre, 48 anni, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento. Anche l’elettrodomestico era spento. In famiglia i figli sono cinque. Al rientro dal lavoro, il padre ha cenato con la moglie di 37 anni e uno dei loro figli. La famiglia contava cinque in totale. Il maggiore ha 18 anni. Apparentemente i genitori non sapevano cosa stessero facendo esattamente gli altri quattro figli durante la cena.

I genitori solo dopo cena hanno cercato la piccola

Alla fine del pasto i genitori si preoccuparono per l’assenza della piccola. L’intera famiglia si mette in cerca della bambina. Dentro l’appartamento ma anche fuori, chiedendo aiuto ai vicini. Una volta ritrovato il corpo della figlia, il padre ha subito chiamato i soccorsi ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.