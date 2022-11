Una bambina compie tre anni, nessuno va alla festa di compleanno e lei mangia da sola

Da un giorno da ricordare a un giorno da dimenticare. La mamma aveva preparato la festa di compleanno nei minimi particolari. La figlia Avery doveva spegnere tre candeline sulla torta e divertirsi con i suoi amichetti. Ma al momento di iniziare, non c’era nessuno in sala. Gli invitati non si sono presentati, lasciando la piccola da sola.

Quell’immagine della festa di compleanno…

Una brutta immagine. C’era un ricco buffet sui tavoli, la pizza e la torta a tama “Frozen”, che è il personaggio più amato dalla bambina. Tutto pronto per la grande occasione, quindi. Avery attendeva, ma inutilmente. Ed è rimasta sola.

Tutti assenti i 27 invitati

Come riporta “Leggo”, gli invitati erano ben 27. La delusione è stata forte, gli “assenti” hanno trasformato una giornata di gioia in una giornata di sofferenza E proprio con sofferenza la mamma di Avery, Breanna Strong, ha postato una clip su TikTok per raccontare la storia. E molti sono stati i messaggi di solidarietà, tanto da avere ben tre milioni di visualizazioni e migliaia di commenti.

La piccola Avery mangia da sola la pizza

«Abbiamo invitato 27 bambini alla terza festa di compleanno di Avery» – ha scritto Strong nel video. «Nessuna delle sue amiche si è presentata». Nella clip viene mostrata Avery che mangia una fetta di pizza seduta da sola a un tavolo, mentre la mamma getta una scatola di torta nella spazzatura. «Denaro e tempo sprecati», è la didascalia della clip. «Così si spezza il cuore di mia mamma», si legge ancora.