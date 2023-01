Giubileo 2025, Meloni: “C’è tanto da fare. Il governo è al lavoro per un evento storico”

Giubileo del 2025 avanti tutta. Il governo Meloni farà la sua parte consapevole dell’enorme lavoro. “Questo esecutivo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025”, ha dichiarato il premier Giorgia Meloni. “Roma e l’Italia intera – ha aggiunto – si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all’identità stessa della Città Eterna. Che è Capitale del Cristianesimo. E che ospita lo Stato della Città del Vaticano. C’è molto lavoro da fare”, ammette il premier.

Giubileo, Meloni: il governo è già al lavoro con il Vaticano e Roma Capitale

“Ma in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo. E poter vivere un evento storico com’è il Giubileo”. Intanto è partito il primo gruppo di 87 interventi in vista del Giubileo presentato dal sindaco Roberto Gualtieri davanti alla stampa alla presenza di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Si va dalla riqualificazione dei percorsi pedonali via Ottaviano-San Pietro e stazione San Pietro a quella di piazza dei Cinquecento e della stazione Termini. Dalla manutenzione della viabilità principale al potenziamento dell’illuminazione degli svincoli del Grande raccordo anulare. Dalla fornitura dei nuovi treni della metro A e C alla fornitura di nuovi bus ibridi e a metano.

Al via 87 interventi interventi strutturali per la Capitale

E ancora: la realizzazione di un ostello della gioventù a Santa Maria della Pietà. Un centro di eccellenza per persone con disabilità e un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Un miliardo di fondi giubilari e 1,8 miliardi di risorse complessive. A cui si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano invece i 335 interventi già definiti con fondi Pnrr per la realizzazione del Piano “Caput Mundi”. Con il Dpcm vengono avviate le opere essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025. Per accogliere al meglio le decine di milioni di pellegrini che si recheranno a Roma. E allo stesso tempo rendere la città più accessibile, “sostenibile e inclusiva”. Nel segno del messaggio di speranza, fraternità universale e fiducia che Papa Francesco ha voluto mettere al centro del Giubileo.