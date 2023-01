Foti: «Il centrosinistra ha lottizzato anche l’ultimo sgabello e ha fatto carne da macello»

«Il centrosinistra è avvezzo a lottizzare tutto, anche l’ultimo degli sgabelli». Lo ha dichiarato a Tgcom24 il capogruppo FdI alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. «Con le ottantadue nomine avvenute a Camere scadute si è fatto carne da macello. Un governo responsabile qual è il governo guidato da Giorgia Meloni sicuramente procederà con criterio». Questo, «grazie a una legge voluta e fatta approvare da un esponente della sinistra storica qual era il ministro Bassanini, a cui non a caso viene attribuito il nome della legge».

Foti: «Stiano tranquilli e sereni»

«Stiano tranquilli e sereni tutti perché le persone che eventualmente saranno nominate, lo saranno non in ragione di un criterio di partito, di tessera o di ammiccamento. Ma in ragione di quel principio che secondo noi è un principio fondamentale: quello della capacità e del merito oltre che di un rapporto fiduciario».

Carburanti, «ben venga l’intervento della Guardia di Finanza»

Un altro tema importante è quello dei carburanti. «Se ci sono degli aumenti in questa fase sono degli aumenti che dipendono anche da altri fattori. Non ultimo quello speculativo», ha poi detto Foti. «Occorre che vi sia una situazione di ricarico che possa consentire ai gestori delle pompe di poter vivere. Ma non un ricarico che sia ingiustificato. Ben venga l’incontro che è stato fissato a palazzo Chigi e ben venga anche l’intervento della Guardia di Finanza. Non si può giocare con il fuoco. Ogni mese lo sconto voluto dal governo Draghi costava più o meno un miliardo di euro al mese. Noi abbiamo fatto una scelta di adottare delle misure per tenere in piedi le imprese e consentire loro di poter produrre e pagare gli stipendi da una parte. E dall’altra di consentire alle famiglie di poter andare avanti».

Foti: l’Italia non è l’hub d’Europa

Il nodo migranti. «L’Italia non può continuare ad essere l’hub d’Europa. Il governo non sta scegliendo le città governate dal Pd per fare sbarcare gli immigrati. I porti vengono prima di quando la sinistra ha conquistato quelle stesse città e l’Adriatico quei porti ce li ha sempre avuti. Forse al Pd andavano bene gli sbarchi in Sicilia in Calabria solo quando sono regioni governate dal centrodestra», ha concluso Foti.