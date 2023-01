Sondaggio Swg: FdI vola al massimo storico. Il Pd va a schiantarsi. I dati partito per partito

“Massimo storicoooo”: la voce stentorea di Enrico Mentana scandisce il risultato più vistoso del sondaggio settimanale di Swg: Fratelli d’Italia vola al 31,3 per cento. Non solo continua la “luna di miele” tra il partito che guida l’esecutivo e le intenzioni di voto degli italiani, ma cresce settimana dopo settimana: il balzo dello 0,7 per cento del partito di Giorgia Meloni rispetto alla rilevazione di una settimana fa parla da solo. L’altro risultato vistoso è la discesa inesorabile del Pd. Se FdI sale dello 0,7, quasi un punto percentuale, il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta vede il segno meno in un pendant tragico: -0,7 per cento rispetto alla scorsa rilevazione, scendendo così al minimo storico, 14 per cento. Un tracollo che assume i contorni della tragedia. Il Pd è il vero malato cronico, che discetta di date, primarie, voto on line, mentre i dati segnalano un vero naufragio. Il sondaggio registra un nuovo tonfo in attesa di “messianiche” primarie, di discussioni inconcludenti e di un nuovo segretario.

Sondaggio Swg: Tracollo inesorabile del Pd, al minimo storico

Il partito dell’ex premier Conte è seconda forza nel Paese. Il M5s continua ad erodere qualche decimale ai dem passando dal 17,4% al 17,7 (+0,3%). Perde terreno la Lega (dal 9 all’8,5%), mentre fa un balzo in avanti Forza Italia che passa dal 6,1 al 6,9% (+0,8%). Guadagna anche Noi Moderati, altra forza di centrodestra, che raggiunge l’1,1% dallo 0,9%. In calo il Terzo Polo, formato da Azione e Italia Viva, che registra un 7,5% (-0,3%), così come Verdi con Sinistra Italiana: 3,7% (-0,3). Sale al 3% delle intenzioni di voto il partito +Europa, mentre Italexit è stabile al 2% e Unione Popolare si attesta all’1,6%.

Sondaggio Swg: Governo in ottima forma

La crescita costante del partito del premier si consolida rispetto al dato elettorale di settembre quando ottenne il 26 per cento. Un dato che la dice lunga sul clima di fiducia e di attesa di un cambio culturale che l’esecutivo intende imprimere nella sua azione di governo appena iniziata. Non solo, ma una delle riforme simbolo, il presidenzialismo trova il conforto anche in questo caso nella maggior parte degli italiani. Sette italaini su 10 sono favorevoli, secondo una ricerca Demos pubblicata pochi giorni da da Repubblica .

La coalizione di sinistra cala vistosamente

In termini di coalizione, dal sondaggio emerge chiaramente il periodo di ottima forma del centrodestra: la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati può vantare il 47,8% delle intenzioni di voto (a un passo dal 48%), crescendo dell’1,2%. Di tenore opposto il centrosinistra, che non riesce a invertire la rotta: il fronte composto da Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa crolla al 20,7%, mettendo a segno una variazione negativa di 0,8%.