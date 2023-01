Anarchici, minacce alla Colosimo via social: “Se pensano di intimidirmi si sbagliano di grosso”

Anarchici all’assalto delle istituzioni e dei suoi rappresentanti. In una escalation di attacchi e tensioni, l’ultima denuncia arriva dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, minacciata via social da un account fake. È la stessa diretta interessata a rendere noto il vile atto di matrice anarchica, sul quale sono scattati immediati gli accertamenti di rito. «Questa mattina sono stata oggetto di una minaccia sulla messaggeria di Facebook per avere espresso opinioni sul caso Cospito da un profilo con ogni probabilità fake», ha fatto sapere allora la Colosimo. Che poi ha anche aggiunto: «Una minaccia che dà la cifra esatta di chi sono i delinquenti che sostengono queste ideologie ed esprimono solidarietà a Cospito. Se pensano di intimidirmi e di farmi paura, si sbagliano di grosso. Il messaggio è già al vaglio delle forze dell’ordine e sono certa – ha concluso l’esponente di Fdi – che si riuscirà a risalire al colpevole».

Anarchici, minacce alla Colosimo sui social: «Non mi fanno paura»



E immediata è scattata la solidarietà dei colleghi, che da Foti a Malan, passando per Messina e Cerreti – solo per citarne alcuni – non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza alla Colosimo, vittima di una odiosa intimidazione. Messaggi di supporto che, contestualmente, ribadiscono la condivisione con la deputata di una posizione di fermezza e autorevolezza. «Anche noi, come Chiara Colosimo, non abbiamo paura. Tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, come la nostra collega, ribadisce che lo Stato non si lascia intimidire dalle minacce e non faremo mai un passo indietro», ha dichiarato tra i primi il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, in riferimento al messaggio di minacce ricevuto dalla Colosimo.

Minacce alla Colosimo, la solidarietà dei colleghi: «Lo Stato non si fa intimidire»

A stretto giro, fa eco alle parole di Foti anche il vicecapogruppo vicario alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. Che nell’esprimere solidarietà alla Colosimo ha ribadito: «Alla collega tutta la mia solidarietà per le vergognose minacce ricevute. Queste azioni ignobili confermano come la scelta del governo Meloni di non cedere alla richiesta di revoca del carcere duro per Cospito sia giusta. Lo Stato non si farà mai intimidire». E ancora. Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, ha espresso «piena solidarietà del Gruppo Fratelli d’Italia Senato alla deputata a Chiara Colosimo per le minacce espresse contro di lei da un anonimo, a quanto pare di area anarchica».

Minacce alla Colosimo, sdegno, solidarietà e fermezza nei messaggi di vicinanza

Proseguendo col dire: «Tutti devono sapere che la collega Colosimo e Fratelli d’Italia non sono minimamente influenzati da questi atti vili. Sulla questione Cospito, come su ogni altro tema, prenderemo sempre la decisione che meglio tutela gli interessi degli Italiani. I ripetuti atti di violenza di questi giorni, poi, non fanno che avvalorare la necessità di particolare vigilanza nei confronti di Alfredo Cospito». Infine, anche il deputato Marco Cerreto non ha mancato di far sentire la sua voce, asserendo: «Ancora minacce, ancora violenza. Questa volta nei confronti della collega, amica Chiara Colosimo».

«Se qualcuno pensa che in questo modo si tolga il 41bis a Cospito, si sbaglia di grosso»

Concludendo: «Se qualcuno pensa di intimorire con minacce di morte e che in questo modo si tolga il 41bis a Cospito, si sbaglia di grosso. La linea politica di questo Governo è chiara. E di certo non saranno epiteti infamanti a farla cambiare. Le condanne si scontano per i reati commessi. E tutta questa violenza che stiamo vivendo negli ultimi giorni, ci fa ben comprendere che non bisogna abbassare la guardia per nessun motivo. Noi andremo avanti senza paura. E con coraggio continueremo sul percorso intrapreso. Siamo tutti Chiara Colosimo e in nessun momento sarà sola».