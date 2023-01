Addio a Gina Lollobrigida, in centinaia per l’ultimo saluto. Meloni alla camera ardente

Un grande, corale e prolungato, applauso ha accolto l’arrivo del feretro di Gina Lollobrigida in piazza del Popolo a Roma, dopo la chiusura della camera ardente in Campidoglio, e il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti, per la celebrazione dei funerali. “Sei una regina!”, è stato il grido che ha accompagnato l’entrata del feretro. Per lei rosse rosse, bersaglieri e fan. Tra le persone che hanno affollato la piazza, molti le hanno gridato saluti affettuosi, come “Ciao Bersagliera!”. Davanti alla chiesa anche alcuni bersaglieri. «Un atto dovuto – hanno detto in coro – Per noi era un punto di riferimento, un nostro simbolo».

L’ultimo saluto a Gina Lollobrigida

A darle l’ultimo saluto gente comune e personaggi noti. Prima dell’arrivo in chiesa alla camera ardente, c’è stato l’omaggio della premier Giorgia Meloni accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal figlio dell’attrice. “Grazie a nome dell’Italia della grandezza raccontata al mondo”, la dedica lasciata dal presidente del Consiglio sul libro delle firme. Presente anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “L’ultimo ricordo è legato al suo compleanno a Subiaco dove il sindaco le ha consegnato le chiavi della città. – ha detto – Era ancora lucida, forte, capace di rappresentare quello che per tutta la vita ha rappresentato come attrice, scultrice, fotografa eccezionale, ovvero la capacità delle donne italiane di affermarsi partendo da poco. Il mio paese non è molto grande, quindi partire da lì dopo la seconda guerra mondiale, andare negli Stati Uniti, affermarsi sul mercato internazionale era un’impresa impossibile, tranne che per Gina Lollobrigida”.

L’arrivo in chiesa del feretro

L’entrata della chiesa presidiata dai carabinieri ha impedito a cittadini e ammiratori di entrare dentro per assistere al funerale. Ad accompagnare il feretro il figlio dell’attrice Andrea Milko Skofic che ha seguito le esequie insieme al figlio Dimitri e all’ex marito di Gina Lollobrigida, Francisco Javier Rigau, da un banco in prima fila. Dietro di loro, l’amica dell’attrice Mara Venier. E’ arrivato senza parlare con la stampa anche l’assistente di Gina Lollobrigida al centro delle polemiche con la famiglia, Andrea Piazzolla. Tra gli altri personaggi dello spettacolo Barbara Bouchet e Giulio Base che ha letto la preghiera degli artisti.

Le note della fanfara dei bersaglieri

Poi al termine della cerimonia funebre le note della fanfara dei bersaglieri hanno accompagnato l’uscita del feretro di Gina Lollobrigida. Tanti anche gli striscioni, esposti nella piazza gremita. “”Grandiosa Gina, ti stanno aspettando in Paradiso per girare un film”, recita uno, sulla scalinata della chiesa. E poi: “Gina sei l’onore e la gloria di tutti gli italiani”, “Lollo, una Diva è per sempre”, “Anche se tu sei staccata dalla terra, non ti staccherai mai dal cuore”.