Auguri a Gina Lollobrigida per i suoi 95 anni: omaggio con il Nastro d’Argento alla Carriera

L’attrice è stata battezzata “Lollo”

Gina attrice, ma anche artista e fotografa battezzata anche nel mondo semplicemente “Lollo”. Dopo l’esordio da popolana ruvida ma bellissima e generosa è stata diretta tra gli altri anche da Mario Soldati, Luigi Zampa, Mauro Bolognini e subito richiesta a Hollywood dove nel 1953 apparve con Humphrey Bogart ne Il tesoro dell’Africa di John Huston. A quel film seguirono, tra gli altri, Sacro e profano (1959) di John Sturges con Frank Sinatra e nel 1964 La donna di paglia con Sean Connery. Premiata con il Golden Globe nel 1961 per Torna a Settembre di Robert Mulligan con Rock Hudson, ha vinto sette volte il David di Donatello ed è entrata nella cronaca, a parte le vicende degli ultimi anni, per uno scoop eccezionale come la memorabile intervista a Fidel Castro.

«Hollywood mi ha trattato come una regina»

Nel 2018, in occasione del Festival Filming Italy, Hollywood si è inchinata ancora una volta alla popolarità dell’attrice che passerà alla storia con il titolo del film in cui portò in scena la storia di Lina Cavalieri: a Gina, la “donna più bella del mondo”, la Walk of Fame ha dedicato un’ambitissima stella, accolta con grande emozione ma anche con la sua inconfondibile verve. In ginocchio, la Lollo ha baciato la stella commentando così un momento storico anche per il cinema italiano: «Sono stata viziata da Hollywood che mi ha trattato come una regina». E non lo ha mai dimenticato.