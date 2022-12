Tragedia di Natale a Foggia: bambino di 8 anni travolto e ucciso da un’auto mentre gioca a pallone

Un bambino di 8 anni è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di Foggia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull’accaduto il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei pressi di un podere quando sarebbe stato investito da un’automobile condotta da una donna.

Il bambino è morto all’ospedale di Foggia

Trasportato in ospedale il bambino, figlio di una coppia albanese, è deceduto poco dopo. Sul posto sono giunte pattuglie delle volanti e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi previsti dalla legge. L’incidente è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in località Borgo Segezia, in zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna. Secondo la ricostruzione di Foggia Today, il bambino stava giocando a pallone sul ciglio della strada quando è stato investito dall’auto.

Incidenti stradali: preso camionista ucraino, fuggito dopo lo schianto

Gli agenti del comando della Polizia locale di Riccione (Rimini) sono intervenuti nei giorni scorsi su un incidente stradale tra le vie Adriatica e Alberobello, dopo che il conducente al volante di uno dei due mezzi coinvolti si era dato alla fuga. In seguito alle indagini gli agenti hanno individuato il veicolo: si tratta di un autocarro furgonato, del tipo solitamente usato dalle principali catene di commercio on-line per la distribuzione nelle abitazioni. Il conducente, un cittadino ucraino di 41 anni, in Italia da 10 anni e residente a Riccione, già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per furto aggravato, è stato trovato in possesso di una patente ucraina falsa. Il documento gli è stato sequestrato e il 41enne è stato denunciato. Da quanto accertato dalla polizia locale pare che il mezzo fosse utilizzato anche quando non erano previste consegne.