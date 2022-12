Crosetto: “Nella pubblica amministrazione serve il machete, via i burocrati capaci solo di dire no”

“Per un’opera pubblica ora ci vogliono 17 anni, dovranno diventare quattro o cinque. E con coraggio si dovrà usare il machete con le catene che bloccano lo sviluppo dell’Italia”: intervistato dal Messaggero, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea la necessità di rinnovare i burocrati italiani. E a chi critica la manovra risponde che non è stato sprecato un solo euro e che si è lavorato per la crescita. Sulla richiesta di Kiev di sistemi antiaerei, spiega che non è ancora cominciata la costruzione del sesto decreto Ucraina, ma “se sarà possibile, certamente li aiuteremo a difendersi”, aggiunge.

Crosetto al Messaggero: “Con i burocrati vecchi non fai politiche nuove”

“Il percorso della manovra – chiede il Messaggero – è stato a ostacoli. Colpa, come ha detto Mollicone, della latitanza dei tecnici di Ragioneria e Mef nei momenti cruciali? “Il primo problema – risponde il ministro della Difesa – è stata la tempistica: Giorgetti ha avuto appena tre giorni per mettere su la manovra. Il secondo è quello di una classe dirigente nei ministeri e in ogni settore della macchina burocratica che va cambiata in profondità. Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse, se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l’alternativa. E poi c’è un problema di classe parlamentare: come è avvenuto nel 2018 per i 5Stelle, si è pagata un po’ di inesperienza”.

“Per un’opera pubblica ci vogliono 17 anni”

Sull’eventualità di uno spoil system massiccio per cambiare i burocrati nei posti chiave, Crosetto precisa: “Il termine scade a fine gennaio. Di certo non è facile sostituire le burocrazie esistenti. Perché alcune persone sono di grande valore. E perché la macchina amministrativa deve andare avanti e non puoi fermarti mandando subito via funzionari di cui non ti fidi o hanno idee diverse dalle tue. Ci vuole un po’ di tempo. Ma bisogna avere il coraggio di fare queste scelte, mentre in alcuni ministeri c’è il timore di prendere decisioni che invece vanno prese per rimettere in moto il Paese. Serve coraggio. Bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell’Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un’opera pubblica, dovranno diventare quattro o cinque al massimo”. Contro chi va usato il machete? “Contro chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità di dire no e di perdere tempo. Se non mandiamo via queste persone, facciamo un danno al Paese”.