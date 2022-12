Manovra, scatta la corsa contro il tempo. Oggi l’arrivo al Senato: il via libera è previsto giovedì 29

Parte la corsa contro il tempo. Entro giovedì mattina, 29 dicembre, la manovra dovrebbe ottenere il via libera definitivo dal Senato. Dopo il sì della Camera con 197 sì e 129 no, arrivato dopo una maratona notturna, la prima Finanziaria del governo Meloni è passata oggi a Palazzo Madama. Il provvedimento deve essere approvato entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Previsto dall’articolo 81 della Costituzione, sarebbe un ostacolo sulla strada del governo. L’effetto principale dell’esercizio provvisorio è rappresentato dai vincoli stringenti per la spesa pubblica, ma è un’ipotesi che Palazzo Chigi non prende neppure in considerazione.

Manovra, corso contro il tempo. Oggi al Senato

Solo nella consuete conferenza stampa di fine anno il premier tirerà un primo bilancio. Ben consapevole che l’inizio del 2023 non si annuncia più semplice degli ultimi mesi. Anche per questo,