Manovra, Meloni: “Per chi parlava di catastrofe è stato un boomerang”

Ore intense, nottate in bianco, manovra in arrivo alla Camera, Giorgia Meloni non rinuncia al tradizionali auguri natalizi con i suoi parlamentari. “Tra mille difficoltà e rodaggio e questi giorni complessi della legge di Bilancio. E nonostante quello che si può e si deve migliorare, mi pare che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questo Governo e di questa maggioranza come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang“. Parole chiare e nette di soddisfazione per il lavoro del governo, per la tempistica che sarà rispettata in un così breve tempo trascorso dall’insediamento dell’esecutivo. Nonostante gli strepiti delle opposizioni.

Meloni, brindisi con i parlamentari di FdI: “Grazie per come passate le vacanze…”

Il presidente del Consiglio incontrando i parlamentari di Fratelli d’Italia per gli auguri natalizi, li ha ringraziati per il lavoro che stanno svolgendo. Soprattutto un plauso doveroso ha espresso per come stanno passando le nostre “vacanze”. Ossia “al chiodo”, come si dice in gergo. Giorgia Meloni lo ha sempre detto: è disposta a tutto pur di vedere approvata la manovra entro il 31 dicembre. Anche lavorare il giorno di Natale, come riportò un retroscena del Corriere della Sera di qualche tempo fa.

Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: “Speriamo insieme ancora a lungo”

Successivamente il premier ha voluto scambiare gli auguri di Buone Feste con i dipendenti di Palazzo Chigi. Brindando al presente e soprattutto al futuro: “Grazie ancora per quel che faremo insieme, speriamo ancora per lungo tempo…”. Questo il brindisi nel cortile della sede della presidenza del Consiglio, con il buffet preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero di Fiumicino, che Meloni ha ringraziato per il loro lavoro. Una giornata molto intensa per Giorgia Meloni che in serata volerà in Iraq per un altro gesto di grande sostanza: portare gli auguri a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace.