Pakistan, spari contro l’ex premier Imran Khan: ucciso l’attentatore. Il video dell’attacco

E’ stato ”un attacco mirato” quello sferrato contro l’ex premier pachistano Imran Khan durante la lunga marcia che oggi faceva tappa a Wazirabad. Lo ha riferito il deputato del Pti Fawad Chaudhry all’emittente Aaj Tv, dicendo che altre tre persone sono rimaste ferite nell’attacco, tra cui il senatore Faisal Javed. Imran Ismail del Pti ha affermato che Khan è stato colpito a una gamba “tre o quattro” volte. Parlando a Bol TV, ha detto che era accanto all’ex premier quando è avvenuto l’attacco e ha visto l’aggressore armato con un AK-47.

Il filmato dell’assalto in Pakistan all’ex premier

Imran Khan è stato ferito a un piede: l’ex premier ha accusato gli Usa di un complotto

“Imran Khan è stato ferito a un piede. È in condizioni stabili”, ha dichiarato Raoof Hasan, affermando che si è trattato di un “tentativo di ucciderlo, di assassinarlo”. L’aggressore è stato successivamente ucciso dalle forze di sicurezza. Da venerdì Khan, rovesciato ad aprile da una mozione di sfiducia, sta guidando una “lunga marcia” verso la capitale Islamabad, per ottenere l’indizione di elezioni anticipate. Anche alcuni sostenitori del partito sono rimasti feriti. L’attacco è avvenuto nel distretto di Wazirabad, nella provincia orientale del Punjab: Khan viaggiava con un grande convoglio di camion e automobili diretti verso la capitale.

Chi è l’ex premier, un passato da campione del cricket

Dopo la sparatoria, Khan che è un popolarissimo ex campione di cricket, è stato visto con il piede fasciato: è stato spostato su un altro veicolo dal camion a bordo del quale si trovava, dal quale è stato annunciato che il politico sta bene. L’attacco giunge meno di una settimana dopo che Khan ha iniziato la sua marcia da Lahore, la capitale della provincia del Punjab, insieme a migliaia di sostenitori. Da quando ad aprile è stato rimosso con un voto di sfiducia in Parlamento, Khan afferma che la sua estromissione sia una cospirazione architettata dal suo successore, il primo ministro Shahbaz Sharif. Khan tira in ballo anche gli Stati Uniti. Accuse respinte tanto dal nuovo premier pakistano quanto da Washington.