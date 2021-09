Procaccini incontra l’ambasciatore del Pakistan alla Ue: “Strategico nell’accoglienza dei profughi afghani”

“Il Pakistan è un paese chiave, il più popoloso fra quelli contigui al territorio afghano ed è quello che più si sta facendo carico della crisi dei rifugiati. Come presidente della delegazione Ue – Asia Meridionale che cura i rapporti con le istituzioni democratiche del Pakistan mi sono attivato per dare seguito al proposito espresso dall’ultimo consiglio europeo: aiutare chi aiuta la popolazione afgana”. Così l’europarlamentare di FDi-ECR Nicola Procaccini, al termine del colloquio bilaterale con l’ambasciatore pakistano presso l’Unione europea, Zaheer Aslam Janjua, sul tema della crisi afgana.

La delegazione Ue convocata il 15 settembre con l’ambasciatore del Pakistan



“Come affermato dal presidente di Fratelli d’Italia e di ECR Party, Giorgia Meloni e dai principali leader europei – prosegue Procaccini – non è possibile accogliere in Europa milioni di persone in fuga dai talebani, ma si può cercare di alleviare le loro sofferenze grazie alla disponibilità delle nazioni limitrofe. Con l’Ambasciatore Janjua abbiamo convenuto di riunire ufficiosamente la Delegazione UE – Sud Asia il 15 settembre per meglio comprendere l’impatto che la crisi dei rifugiati sta provocando in Pakistan e sostenere gli sforzi delle autorità nazionali”.

L’incontro a Bruxelles con l’ambasciatore Janjua



“Nel corso del colloquio ho ben compreso l’esigenza di stabilità della regione e i motivi che spingono molti paesi dell’area, tra cui il Pakistan, ad augurarsi un rapporto formale e pacifico con il governo talebano, ma temo che tale speranza sia mal riposta. In ogni caso, l’Ue ha il dovere di mostrarsi ferma nel proposito di difendere i diritti umani in Afghanistan. Soprattutto per quanto riguarda le donne, le minoranze etniche e religiose. La catena di errori geopolitici a cui abbiamo assistito in questi anni, e recentemente da parte del presidente USA Biden, non può perpetuarsi a danno di quanti confidano in atti di solidarietà concreti, piuttosto che in ciniche dichiarazioni di principio”, conclude Procaccini che si è fatto anche promotore di una visita ufficiale ad Islamabad”.