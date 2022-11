Al corteo degli studenti insulti contro La Russa e Fontana. E su Meloni: a 15 anni faceva… (video)

Al corteo milanese degli studenti piovono insulti contro il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Non dimentichiamoci chi sono – urla uno studente al megafono – Ignazio Benito la Russa ora è presidente del Senato, vaffa…o perché negli anni Settanta faceva il picchiatore, perché aspettava i compagni sotto casa per fargli gli agguati e adesso questo fascista di m…a è presidente del Senato”. Frasi rivolte alla seconda carica dello Stato e chiaramente ispirate dalla narrazione demonizzante sulla maggioranza che ha vinto le elezioni. Una narrazione propagandata e sostenuta dai media di sinistra. Insulti anche al presidente della Camera Lorenzo Fontana e alla premier Giorgia Meloni, sulla quale si ripetono le falsità della propaganda antifascista. Compresa un’accusa ridicola: “A 15 anni andava a picchiare i collettivi…”

Dopo l’avvio del corteo, con poche centinaia di studenti, è partita una protesta contro la sede dell’Enel in via Broletto, presa di mira con la vernice. Hanno anche dato fuoco a una bandiera di Fratelli d’Italia. Un altro punto ‘caldo’ – spiega Milano today – è stato quello della sede di Assolombarda, in via Pantano, dove alcuni manifestanti si sono presentati con fumogeni e uno striscione che recitava “fuori i privati dalle scuole”.