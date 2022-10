Gf Vip, non c’è limite al peggio: insulti, risse e sputi. Bellavia chiede l’espulsione di Elenoire

Peggio di così non si può. Il Gf Vip sta oltrepassando ogni limite di decenza. Non c’è solo il caso di bullismo che ha costretto Marco Bellavia al ritiro. Ogni giorno si alternano volgarità, insulti pesantissimi, liti violente, bestemmie mascherate. Nella bufera finisce Elenoire Ferruzzi, già da tempo nel mirino dei social. La concorrente dalle unghia lunghe e rosse, ha sputato a terra con disprezzo dopo che Nikita le era passata davanti. E non è certo l’unico suo atteggiamento indecoroso.

Le parole di Marco Bellavia su Elenoire Ferruzzi

Interviene pesantemente Marco Bellavia. Con un tweet. «Dopo quel che ho visto al Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificataۚ», ha scritto. «Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui…». Poi ha aggiunto: «Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo».

Persino le accuse di portare iella

La concorrente del Gf Vip ha cominciato dicendo che Nikita «fa il malocchio e porta iella». Poi ha detto che l’avrebbe «rovinata» laddove si fosse avvicinata ulteriormente a Daniele Dal Moro. Inoltre, ha criticato il naso della modella, paragonandolo a quello di Pippo Franco. Proprio per questo molti utenti hanno protestato e hanno parlato di body shaming.