Gf Vip, sospetti sulle ore senza la diretta tv. Charlie Gnocchi a rischio: accusato di bestemmia

Una bufera dopo l’altra, ogni giorno uno scandalo. E il mistero di alcune ore in cui non c’era la diretta su Mediaset Extra sul Gf Vip. Telecamere spente, solo la scritta “in attesa di collegarci…”. Strano, molto strano. Sui social ha subito preso il via la girandola delle ipotesi. In molti credono che in ballo ci sia l’analisi del Gf Vip sulla questione della presunta bestemmia di Charlie Gnocchi. «Non oscurate, punitelo», si legge nei commenti. Un inferno. L’unico dato positivo per il programma è il boom di ascolti, anche se scontato. Quando infatti c’è l’ondata social, è naturale che l’interesse si concentri su quel che accade nella casa. Ora però, come detto, c’è l’ennesimo giallo.

Gf Vip, dal caso Bellavia al caso Charlie Gnocchi

Su Twitter circola vertiginosamente un video in cui pare che il concorrente abbia bestemmiato in un momento di rabbia. E si chiede di fare chiarezza. Del resto Charlie Gnocchi alcuni giorni fa era stato preso di mira per aver insultato pesantemente Attilio Romita. Che si era lamentato per la spesa “surreale” fatta dai coinquilini. E lui, sentendo il termine «surreale», era andato su tutte le furie come se “surreale” fosse un insulto. Il Gf Vip ancora sotto accusa, il caso della bestemmia di Gene Gnocchi si va quindi ad aggiungere a quello di Marco Bellavia. Nella notte, Antonella Fioredelisi ha ribadito di trovare assurdo che Gegia abbia pianto per l’eliminazione di Giovanni Ciacci» e non per quella di Bellavia, vittima di indifferenza e di atteggiamenti inaccettabili. E ha continuato: «Ve lo sto dicendo da giorni che è esagerata, credo che non abbia il cervello o la sensibilità. Non ha capito, non ci arriva».

La “vendetta” di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, poi, si è confidata con Edoardo Donnamaria e si è detta pronta a vendicare Marco, dandole la sua nomination. «Io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti e altri no. Inizierò da quelli strafottenti come Gegia. Come mai si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci e non si è messa a piangere per le cattiverie che ha detto a Marco?» Edoardo ha replicato: «Ma Gegia è rinco**ionita, non capisce un caz**». E Antonella ha concluso: «Li nominerò tutti. Vendicherò Marco, non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia. Mi dispiace ma sono vendicativa, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia».