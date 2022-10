“Viola come il mare” in calo. “Uomini e donne” e “Gf Vip”: tutti li criticano, ma fanno boom

La scorsa settimana la fiction “Viola come il mare” aveva richiamato davanti al piccolo schermo quasi tre milioni e mezzo di telespettatori. La seconda puntata, invece, ha fatto registrare un calo perché ha incollato davanti al video 2.868.000 spettatori con uno share del 17.5%. Un risultato buono, c’è da sottolineare, anche se probabilmente Mediaset sperava nel bis. Del resto è una fiction di notevole fattura. “Tale e quale show”, di contro, ha distanziato la fiction arrivando al 22,6%. Ma il dato che fa riflettere è quello dei daytime del pomeriggio. Qui la vittoria di Canale 5 è netta: Beautiful conquista il 19.7%; Una Vita il 19,6; Uomini e Donne vola al 26.7%; Amici ottiene il 22.7% e il Grande Fratello Vip il 21.6%, andando così oltre le critiche.

Uomini e Donne bersagliato dalla critica, non dal pubblico

In sostanza, i programmi più bersagliati dalla critica e da buona parte del popolo del web hanno successo. Il pubblico continua a premiarli. Tra gossip, litigate, sospette bestemmie, bullismo e insulti, riescono a fare il pieno di ascolti. In particolare, a Uomini e Donne continuano gli scontri. Al centro delle polemiche, stavolta non c’è Gemma ma Carlo, un signore ben curato che però ha fatto uno scivolone con la “dama” Daniela: «Finalmente vedo le tue forme». Questo ha scatenato la replica di Tina Cipollari: «Che pensiero profondo».

Ascolti alti per il Grande Fratello Vip

Gli ingredienti di Uomini e Donne restano quindi questi, a cavallo tra “strani” amori che durano come un gatto in tangenziale, urla e sospetti. Ingredienti quindi simili a quelli del Gf Vip, che sta avendo un boom di ascolti grazie incredibilmente a situazioni inaccettabili. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.20 – la sesta puntata del Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.761.000 spettatori (anche se è durato fino a tarda notte) pari al 21.3% di share. Dopo la furibonda litigata tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati, oltre ai sospetti di bestemmia di altri due concorrenti, gli autori puntano su un altro pieno di ascolti.