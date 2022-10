Andrea Romano difende la moglie cacciata dal GfVip: “Sara presa a calci, Signorini mi ha deluso”

«Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini, che stimo come professionista. Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie”. A parlare, è l’ex deputato Pd Andrea Romano, marito di Sara Manfuso ospite. Intervendo a Un Giorno da Pecora, a Rai Radio1, è tornato su quanto avvenuto a sua moglie nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip.

«Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa».

Andrea Romano contro Alfonso Signorini a Un giorno da pecora

«La premessa è che purtroppo Sara è stata vittima di una vera violenza sessuale, ed è entrata nella Casa per condividere anche questa esperienza, di cui Signorini e gli autori erano ovviamente a conoscenza», ha precisato Romano. La battuta di Ciacci, infelice, forse ha riaperto una vecchia ferita. «Si, e ho trovato molto deludenti le parole del conduttore, quando le ha risposto ‘tu dovevi dargli uno schiaffo’. Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?’ Di fronte all’infelicissima battuta di Ciacci, Sara ha dissimulato il proprio grave imbarazzo dietro una frase scherzosa e una risata, ma ha provato una profondissima vergogna cresciuta nel silenzio dei giorni successivi. Di questo avrebbe voluto parlare ieri, condividendo questo stato d’animo con i telespettatori. Purtroppo Signorini non ha colto questa richiesta, e cacciandola dallo studio ha colpevolizzato la vittima per quanto stava raccontando proprio in una serata in cui si parlava di bullismo».

“Sara è ancora scossa da quanto è accaduto ieri sera”

Secondo lei dunque è stato un errore mandarla via con quelle modalità. “Quello di ieri è un incidente molto spiacevole – ha proseguito Romano a Un Giorno da Pecora – e spero che Alfonso vorrà spiegare meglio quanto avvenuto. Non solo rispetto a Sara, ma verso tutte le donne che hanno subíto violenza e che meritano estrema attenzione verso ferite interiori sempre molto dolore”.

A suo avviso c’è stata poca empatia nei confronti di sua moglie? «Lei cercava empatia e ha trovato un calcio, un trattamento veramente deludente». Come sta ora la sua compagna? «Sta bene, è un po’ scossa da quanto è avvenuto ieri ma lei è una donna molto forte. Confido inoltre possa esserci un chiarimento pubblico tra i due, così da provare a scrivere una pagina dignitosa sulla lotta alla violenza di genere che in Mediaset ha sempre trovato grande spazio».