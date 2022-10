Degrado Capitale, piazza del Popolo ridotta a una discarica dai tifosi spagnoli del Betis (video)

Una piazza del Popolo totalmente rovinata dalla sporcizia lasciata dai tifosi del Betis Siviglia. È questo che hanno potuto vedere i cittadini di roma e i turisti dopo il passaggio degli spagnoli, nella capitale per la partita di calcio di ieri sera dell’Olimpico contro la Roma. I circa 5mila tifosi del Betis si sono radunati questo pomeriggio nel centro di Roma, e hanno festeggiato all’interno di Piazza del Popolo, poi lasciando una grande quantità di spazzatura. Uno spettacolo definito “Vergognoso” da chi ha assistito alla scena e ha ritrovato la sotrica piazza in quelle condizioni.

Romani indignati, il sindaco Gualtieri non è pervenuto

Sui Social l’indignazione dei romani si alterna con le richieste di giustizia da parte degli utenti. “Piazza del Popolo è stata lasciata per 4 ore in balia dei 3.000 tifosi del Betis Siviglia, che la hanno trasformata in un gigantesco bivacco”, denuncia una pagina social capitolina. C’è addirittura chi ha urinato a cielo aperto sulle scalinate delle due chiese che si affacciano sulla prestigiosa piazza capitolina. In quella stessa piazza, appena due settimane fa si sono tenuti i comizi finali del centrodestra e del centrosinistra: controllo capillare e piazze tenute alla perfezione. Stavolta invece qualcosa è andato storto.

Orda di tifosi del Betis a Piazza del Popolo: degrado a cielo aperto

Dopo aver scolato birra e vino, aver imperversato nei bar e nei ristoranti del centro creando diversi problemi di ordine pubblico, gli ultras del Betis hanno urinato sul colonnato della chiesa degli Artisti a piazza del Popolo e non contenti hanno rotto uno dei marmi delle scale, lasciando alla loro partenza la piazza sommersa da montagne di rifiuti”. Nessun cenno di presenza da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Esattamente un anno fa l’esponente Pd brindava alla vittoria al primo turno delle Comunali: due settimane dopo avrebbe battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Gli elettori romani si aspettavano che almeno sul fronte del decoro urbano si sarebbe visto qualche miglioramento rispetto alla evanescente sindaca Raggi. Speranze pessimamente riposte.