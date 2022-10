Cacciari definitivo contro Scanzi: basta con questi discorsi sul fascismo, leggi qualche libro (video)

Scontro in tv, nel salotto di Lilli Gruber a Otto e mezzo, tra il professor Massimo Cacciari e il giornalista Andrea Scanzi che, fedele al suo anti-melonismo, aveva giudicato troppo “soft” la presa di distanza dal fascismo in aula da parte di Giorgia Meloni. “Basta con questa balla, che non interessa più nessuno perché tutti sanno benissimo che quel pericolo non esiste…”. Così Cacciari si è rivolto a Scanzi, ammonendolo che con questi continui richiami al fascismo si portano solo voti alla destra. Alle insistenze di Scanzi il filosofo è sbottato, invitandolo a studiare: “Ma basta con questo discorso archeologico sul fascismo, leggiti Habermas, leggiti Darhendorf, ma basta…”. E quindi ha aggiunto: “E’ risaputo che i problemi autoritari, che ci sono nei nostri regimi, non giungono dal fascismo ma dalla crisi delle nostre democrazie”.