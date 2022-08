I pericoli non vengono da una riforma in senso presidenziale, ma dal potere ridotto a burocrazia

Il dibattito sulla presidenzialità, sulla Repubblica Presidenziale nelle varie forme assume aspetti deludenti specialmente nel nostro Paese nel quale si crede che ogni potere individualizzato sia pericoloso, autoritario. Ma l’uomo ha bisogno di individualizzare il potere, l’ascendente di una personalità suscitatrice di energie immense in una popolazion; un potere non soltanto istituzionalizzato, burocratizzato,che non ha presa sulla gente. E’ vero che un potere personalizzato può arrecare forme dominanti, paterne in senso negativo ma è anche vero l’opposto: può suscitare energie straordinarie riposte, non stimolate dai soggetti amorfi lettori di testi a compitino senza moto interno.

Presidenzialismo: figure carismatiche e libertà

Il vigore del padre è duplice, come sappiamo, da un lato è il padre dominante che impedisce ai figli libertà ma dall’altro è il padre esemplare, l’ideale dell’io, per dirlo in termini psicoanalitici: quindi non vale discutere sull’argomento in astratto, ma vedere quello che accade. La storia ha manifestato figure carismatiche in sembiante positivo, Alessandro il Macedone, Giulio Cesare, per certi aspetti Napoleone, Wiston Churchill, figure carismatiche. Sono esempi al minimo. Occorre cautela nei giudizi, non c’è di mezzo la libertà se vi è una personalità carismatica.

La libertà si è persa nella burocratizzazione del potere

La libertà si può perdere anche e soprattutto nella burocratizzazione del potere reso amministrativo; una minutaglia di tran tran che paralizza la società.Il potere burocratico amministrato da personaggi essiccati,totale mancanze di effervescenza propositiva considerata irrazionale, la polita ridotta a funzionarietà. Alla lunga i “competenti”, gli esecutori, i funzionari privi di idealità perdono relazione con il popolo. E di solito, appunto, nei periodi di crisi emerge la personalità carismatica. La Repubblica Presidenziale costituisce una variante istituzionale del vero punto di raggiungimento:una personalità, “una” personalità responsabile con la quale avere relazione Io/Popolo. La preoccupazione infima è temere la Repubblica Presidenziale.

I veri pericoli non vengono da un riforma in senso presidenziale

La cura massima invece sta nello scegliere una individualità traente, che incarna la nazione, la civiltà , indicativa e suscitatrice dell’ideale dell’io individuale e sociale. La politica è una emanazione della vita, movimento dell’animo. Anche senza raggiungere le tesi estreme di Sigmund Freud che vedeva la politica come un aspetto dell’erotismo familiare generalizzato,cioè il rapporto solito padre/ figlio trasferito in rapporto cittadino/capo politico: qualcosa di reale sussiste in questa visione, ci si innamora del Capo. Assolutamente, una situazione problematica, si possono volgere a scopi orrendi l’obbedienza e la presa che una individualità suscita sulle masse. Ma è vero anche l’opposto, volgere il popolo a scopi di rinascenza sovrastante, dal fondo alle cime. Oltretutto, per attualizzare la concezione di Freud, oggi il pericolo non è l’individualità carismatica o il suo sembiante, la Repubblica Presidenziale, il Presidente in contatto con il popolo. L’orrore disumanizzante è il personaggio enfiato dai mezzi di comunicazione, il politico amministrativo, poteri burocraticizzati con funzionari che non pongono niente di sé nella politica ridotta a pratica di numeri dispensati, largiti senza una visione suscitatrice di energie della Nazione.

Come ridare alla politica una forza trainante per i cittadini

Come se un moto d’animazione fosse irrazionalità e gli uomini trasformati in pedine legnose. Bisogna riportare la politica nel suo alveo filosofico e umanistico. Personalità suscitatrici. Nessun timore di una Repubblica Presidenziale con tratti carismatici, perché ovviamente la Repubblica Presidenziale si incarna ed una personalità attrattiva è un vantaggio incomparabile specie nei momenti di crisi. Si comprende la disaffezione del cittadino verso la politica se non vi è unione umanizzata tra il cittadino e chi lo rappresenta. Manca quell’ ideale dell’io, insisto, elemento sostanziale della vita sociale. L’uomo ha bisogno di ammirare ,se non c’è l’ammirazione non c’è trasporto verso il fare, ammirazione verso il maestro dello studente a scegliere la materia che il maestro insegna, del cittadino verso il politico, e così in tutto. Da Platone a Freud, lo sappiamo.

Carisma e fiducia

In periodi recentissimi vi è il tentativo di trasformare la politica in amministrazione economica gestita da funzionari. Nell’auspicio voluto di un cambiamento nelle venture elezioni, fondamentale sarà “questo” presidenzialismo, una persona nella quale poniamo fiducia. Non sempre di recente si è avuto convinzione che i governanti curassero opportunamente gli interessi nazionali. All’interno della Repubblica Presidenziale occorre l’essenza della repubblica presidenziale, la personalità che la incarna, una personalità che deve ispirare fiducia anche, soprattutto nel chiedere sacrifici. Sarà il punto nucleare. Situazioni difficili ne vivremo, talune personalità hanno chiesto ai cittadini “ lacrime e sangue”, e i cittadini hanno offerto se stessi perché credevano in chi li richiedeva. Forse per noi non vi sarà tale drammaticità. Ma se Repubblica Presidenziale ha da essere sia possibilmente anche carismatica. E ci sottragga alla Repubblica dei “grandi commessi” incapaci di smuovere l’entusiasmo e ridestare alla salvezza chi può soccombere. In nome di una burocratizzazione della politica che falsa le situazioni per fingere una tranquillità risolutiva inesistente.