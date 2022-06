Disordini alla finale di Champions, il prefetto di Parigi: “Il servizio d’ordine è stato un fallimento” (video)

“È stato un fallimento”. Didier Lallement, prefetto di Parigi, ammette le responsabilità della polizia e del servizio d’ordine in generale per i disordini e gli incidenti che si sono verificati prima della finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool lo scorso 28 maggio allo Stade de France.

Il prefetto di Parigi: “È stato un danno d’immagine per la Francia”

Nel corso dell’udienza di oggi al Senato, Lallemente ha ammesso che “vedere i tifosi spinti o aggrediti è stato un danno d’immagine per la Francia, lo considero un infortunio personale”, ma ha specificato di non aver mai parlato di 30-40.000 persone senza biglietto. Nel suo intervento, Lallement si è scusato per aver usato gas lacrimogeni sui tifosi del Liverpool, ma ha detto di non aver avuto alternative, sottolineando che la sua “linea rossa” era quella di salvare vite umane.

I tifosi del Liverpool sono stati aggrediti e derubati da 300 giovani

Numerosi tifosi del Liverpool, comprese famiglie con bambini, sono stati oggetto di lanci di lacrimogeni prima della finale. Alcuni di loro sono stati poi aggrediti da 300-400 giovani locali, ha riconosciuto il prefetto. “È stato ovviamente un fallimento, perché le persone sono state attaccate anche se avremmo dovuto garantire loro la sicurezza”, ha dichiarato.

Secondo Lallement, l’uso dei lacrimogeni fuori dallo stadio è stato l’unico mezzo per convincere la folla a indietreggiare senza ricorrere a delle cariche, che sarebbero state “devastanti” perché molte persone sarebbero potute morire schiacciate.

“Sono pienamente consapevole del fatto che persone che hanno agito in buona fede, anche famiglie, sono state colpite dai lacrimogeni”, ha aggiunto. “Per questo mi dispiace molto. Ma non c’era altro modo”, ha spiegato, sostenendo che la polizia non era preparata ad affrontare un problema di tale entità causato da migliaia di biglietti falsi.

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, nei giorni scorsi è stato criticato duramente per aver indicato come causa degli incidenti la “massiccia, su scala industriale” frode sui biglietti che ha causato l’arrivo in massa a Parigi di tifosi del Liverpool.

Durante l’audizione è intervenuto in streaming anche il sindaco di Liverpool Steve Rotheram che ha criticato apertamente, la tesi espressa prima del suo intervento da Lallement. Il prefetto di Parigi ha parlato di 40.000 tifosi inglesi arrivati allo Stade de France con biglietti contraffatti. A Saint Denis si sono registrati diversi casi legati all’ordine pubblico con piccole bande che, dopo la partita, hanno atteso e scippato i tifosi minacciandoli con dei coltelli. Lo stesso sindaco di Liverpool è stato una delle vittime, dal momento che è stato depredato in questa occasione di documenti, carte di credito, telefono e biglietti d’ingresso allo stadio.

Il giallo delle riprese degli incidenti nello stadio: distrutte