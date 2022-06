Depp ha vinto il processo, ma è Camille Vasquez la vera star: studi e tv se la contendono. E Johnny… (video)

Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard si sono scontrati in tribunale a Fairfax, in Virginia. Ma nonostante il verdetto della giuria abbia dato ragione al protagonista della saga cinematografica caraibica, la vera vincitrice del processo è lei: Camille Vasquez, 37enne di origini ispaniche, associata dello studio nella sede californiana di Orange County, vera mattatrice della corrida mediatica che ha catalizzato l’attenzione del media americani per 6 settimane. E rinverdito fascino, talento e immagine dell’attore travolto dalle false accuse della ex coniuge.

Processo Johnny Depp-Amber Heard: è Camille Vasquez la protagonista della scena

Così ora, mentre Johnny Depp sui social ha ringraziato i giurati dichiarando nel suo unico post seguito alla vittoria giudiziaria: «Mi hanno restituito la mia vita», tutti gli studi hollywoodiani si contendono Camille. E nello studio legale Brown Rudnick sono tutti felici e soddisfatti e per nulla sorpresi del successo della loro “socia”. Semmai, un pizzico preoccupati all’idea di perdere la loro campionessa, che lottando con determinazione e convinzione, ha contribuito massicciamente alla vittoria del loro assistito. Tanto che, come riferisce La Stampa – che alla protagonista fasciata in eleganti tailleur e che ha sfoderato dialettica e tenacia da vendere – il commento rilasciato al New York Post dai colleghi dell’affascinante Camille passata la sbornia del trionfo, è stato: «Molti hanno visto quel che noi sapevamo da anni: Camille Vasquez è una star».

L’avvocatessa è una star: media e studi legali se la litigano…

È lei, infatti, che ha smascherato – con contro-interrogatori incalzanti e prove schiaccianti esibite a mo’ di schiaffo in faccia ad Amber Heard sul banco degli imputati – in una bugiarda. Una millantatrice abbandonata da amici ed ex amanti. Una moglie infedele che non si è premurata di nascondere i suoi tradimenti con James Franco e Elon Musk. Ritagliando e cucendo su misura il ritratto a tinte fosche di una donna insensibile, una moglie bizzosa, un’attrice incapace di ottenere una parte in un film senza l’intercessione del ben più famoso – e «potente», come lo ha definito la stessa Heard – ex marito: Johnny Depp.

Camille Vasquez, le sue performance in aula sono tutte virali sui social

«Se qui c’è una che ha fatto degli abusi, quella è lei Miss Heard», ha sentenziato, non a caso, nella sua arringa difensiva finale l’avvocatessa americana, la scorsa settimana a poche ore dal verdetto che ha condannato l’attrice per diffamazione. Aggiungendo spettacolarmente: «Se in quest’aula c’è un mostro, quello non è Mister Depp». Una dichiarazione conclusiva che ha messo una pietra tombale sulle scarsissime possibilità di vittoria della controparte. E così, mentre si chiudeva il capitolo processuale, si apriva vorticosamente quello dell’affaire sentimentale. Protagonisti del film nel film del processo: Johnny Depp e il suo avvocato difensore, Camille Vasquez.

I rumors su un flirt con Johnny Depp…

Ma sul punto, su cui il web ricama da settimane, stampa e tv – pur giocando sull’equivoco, con i social che ammiccano a suon di meme – sembrano smentire i rumors. Nessun nuovo flirt nell’aria per Johnny Depp. Il quale, dopo la relazione naufragata con Kate Moss. La fine della storia d’amore con Vanessa Paradis. E il tumultuoso divorzio da Amber Heard, sembra non avere alcuna intenzione di dedicarsi all’amore. Questa, al momento, è tutta un’altra pratica, che sembra da archiviare per un po’. È un’altra storia, tutta ancora da scrivere. Forse…