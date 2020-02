Un audio choc, pubblicato in esclusiva dal DailyMail.com , rivela l’indole violenta di Amber Heard, l’ex-moglie di Johnny Depp e la sua propensione ad alzare le mani contro l’ex-marito.

“Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni”, uno dei passaggi registrati in una delle conversazione fra Amber Heard e Johnny Depp. Conversazioni in cui, spiega il DailyMail, la donna “cerca di minimizzare il suo sfogo della sera precedente” contro quello che, all’epoca, era il marito.

E ancora: “Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo“, dice Heard, che rinfaccia a Johnny Depp di averla colpita a sua volta. “Ti ho spinta”, replica l’attore.

La pubblicazione dell’audio choc che dimostra l’inclinazione di Amber Heard alla violenza domestica va ad innestarsi su una vicenda che si trascina da mesi. E che ha riservato già parecchi colpi di scena.

Qualche tempo fa Amber Heard aveva firmato un editoriale per il Washington Post, nel quale l’attrice avrebbe descritto nel dettaglio le sue esperienze come presunta vittima di violenza domestica. Ora si scopre che le cose stanno in maniera parecchio diversa.

A quell’editoriale aveva fatto seguito una denuncia di Johnny Depp che aveva portato in tribunale della Virginia la vicenda in una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari.

E ora arriva l’audio choc. Da cui emergono botte e lanci di oggetti al marito nei momenti di rabbia.

Particolari che aggiungono nuovi dettagli del divorzio fra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard.

Nella confessione audio, infatti, l’attrice 33enne ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood. E di avergli lanciato addosso “pentole, padelle e vasi” in un eccesso d’ira.

Le registrazioni in possesso del quotidiano inglese farebbero parte di una sessione informale di terapia di due ore registrata, consensualmente, nel 2015 sul cellulare di Amber Heard. E concessa a DailyMail.com da una fonte.