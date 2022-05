Sbarco a Lampedusa col gattino, Salvini ironizza e Saviano s’infuria: “Solito odio verso chi rischia la vita”

Quella foto pubblicata da Matteo Salvini, con didascalia alquanto ironica, non ha fatto sorridere Roberto Saviano, fresco di ridicolo sbarco su TikTok e di gaffe sulla guerra, ma sempre pronto a bacchettare il centrodestra. “Dopo lo sbarco con il barboncino al guinzaglio e della pecora (vi ricordate ?!), ora arriva a Lampedusa anche il gattino… Ma dai!”, ha scritto ieri il leader della Lega, facendo infuriare lo scrittore di Gomorra, che sui suoi social ha replicato così: “Lo stratega Matteo Salvini ieri ha accompagnato la solita campagna d’odio verso chi rischia la vita per attraversare il Mediterraneo con la foto di un gatto in barca a vela (si tratta peraltro della foto di repertorio di una coppia che ha lasciato tutto per girare il mondo col proprio gatto…). Non c’è che dire, all’adorazione per Putin ha sostituito un must dei social: le foto dei gattini”. Per la cronaca, secondo quanto verificato da alcune testate, quella foto era di “repertorio” e dunque “fuori contesto”, proprio come quella pubblicata da Saviano sul bambino ucraino…

Saviano e Salvini a duello, Matteo anche nel governo

Oggi Salvini non ha replicato a Saviano, impegnato com’è nel difficile confronto interno alla maggioranza e nel “riposizionamento” sul tema della guerra, sulla linea del Pontefice: “Condivido le preoccupazioni della maggior parte degli italiani e del Papa, mandare più armi allontana la pace, abbiamo mandato tante armi e contiamo tanti morti, penso che la via della diplomazia sia l’unica”, ha detto Salvini, lasciando la Camera. “Penso che Draghi lo farà al ritorno dagli Stati Uniti”, dice poi a chi gli chiede se Draghi riferirà alle Camere. Intanto il leghista è al lavoro sulle questioni economiche. Il leader della lega ha avuto un incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e questa mattina ha partecipato a una riunione del centrodestra di governo a proposito di delega fiscale e catasto. Si tratta di argomenti su cui Salvini si sta spendendo personalmente, sottolineano dalla Lega.