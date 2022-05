Putzu: «Così con Acquaroli abbiamo fatto sistema per promuovere il turismo nelle Marche»

Il consigliere delle Marche e presidente della commissione regionale Sviluppo economico, Andrea Putzu, illustra l’impegno della Regione, guidata da Francesco Acquaroli, per la promozione del territorio. «Le Marche – spiega – sono l’unica regione in cui in un’ora si passa dal mare alla montagna. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione frammentata, in cui ogni territorio, per quanto piccolo, si promuoveva da sé. Noi abbiamo fatto squadra, realizzando l’Agenzia per il turismo, per promuovere nel suo complesso un territorio che ha grandi opportunità».

La strategia delle Marche per sostenere il turismo

Testimonial di questa strategia è Roberto Mancini, «che ha portato la regione sul tetto d’Europa» e che dà volto al marchio Marche, presentato anche al Bit insieme allo slogan «Le Marche, terra di emozioni». Un’operazione di marketing territoriale che è sostenuta da importanti azioni amministrative, come l’utilizzo dei fondi della programmazione Ue e l’incremento delle rotte dell’aeroporto delle Marche, che, chiarisce Putzu, sosterranno lo sforzo per rendere la regione maggiormente attrattiva anche per il turismo straniero.