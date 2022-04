Tragedia a Ladispoli, marito, moglie e figlia accoltellati in casa: forse una lite finita nel sangue

Tragedia a Ladispoli, nel litorale nord di Roma. Una donna italiana di 48 anni, il marito di 49 anni e la figlia di 17 anni sono stati trovati accoltellati in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 dopo la segnalazione di un vicino che aveva sentito urla e trambusto. I tre hanno sul corpo ferite multiple e profonde da arma da taglio. È ancora giallo sull’accaduto. Una delle ipotesi, come riporta l’Adnkronos, è che una lite in famiglia sia finita con l’accoltellamento.

Ladispoli, la moglie e il marito in pericolo di vita

La donna è stata elitrasportata, in imminente pericolo di vita, all’ospedale San Camillo di Roma, il marito, anche lui in pericolo di vita, è stato elitrasportato al Gemelli mentre la figlia minorenne è stata trasferita in elisoccorso al Bambin Gesù di Palidoro con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, come riportano alcuni quotidiani locali, l’uomo avrebbe preso un coltello da cucina, raggiungendo la moglie nel bagno. Qui, forse dopo una lite, l’avrebbe colpita al ventre e alle braccia. Poi avrebbe accoltellato anche figlia, accorsa in aiuto della mamma. Infine avrebbe sferrato un colpo anche al suo addome forse per farla finita. Tutti e tre, sarebbero stati trovati a terra nel bagno, privi di sensi, in una pozza di sangue.