Tragedia sfiorata a Bari: dopo la lite per l’attesa in pizzeria, la spedizione punitiva per accoltellare il cameriere

Far west a Bari. Poteva trasformarsi in una tragedia l’aggressione avvenuta ieri sera dopo una lite in una pizzeria della città. Dove un uomo ha accoltellato alla gamba un cameriere e poi è fuggito. Forse una spedizione punitiva, quella improvvisata ai danni della vittima, che poco prima dell’aggressione all’arma bianca aveva discusso con un cliente in attesa di un tavolo. Il quale voleva saltare la fila e mettersi subito a cenare. Una dinamica assurda, degenerata su un crinale ancora più aberrante, che lascia sconcertati per quanto accaduto. Per i motivi che hanno scatenato una violenza gratuita, inaccettabile. E la veemenza, la rapidità e la determinazione dimostrate dal metterla in atto. Le indagini delle Polizia di Bari sono in corso: e già i primi riscontri aiutano gli inquirenti a ricostruire il quadro della situazione prima che degenerasse. Ecco cosa hanno appurato gli investigatori al lavoro sul caso.

Bari, lite per l’attesa in pizzeria: cameriere accoltellato

Dunque, secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti ieri in una pizzeria in via Fanelli, nel quartiere San Pasquale, un uomo avrebbe prima litigato con il titolare del locale, perché avrebbe voluto evitare l’attesa per cenare, saltando la fila. Quindi, dopo essere andato via, sarebbe tornato in compagnia di altre due persone. Uno di loro poi – e resta da accertare se sia lo stesso che aveva litigato con il cameriere o un altro soggetto – ha accoltellato il dipendente a una gamba. Nel trambusto – e con gli avventori in pieno panico – l’aggressore e i suoi compagni sono riusciti a fuggire e a dileguarsi prima di venire bloccati e denunciati. Nel frattempo, per il cameriere ferito sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale. Dove, dopo aver apportato le prime cure, i medici hanno fatto sapere che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.